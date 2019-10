Nico Hischier predĺžil zmluvu s New Jersey Devils, zarobí vyše päťdesiat miliónov dolárov

Švajčiarsky hokejista Nico Hischier podpísal novú dlhodobú zmluvu s tímom New Jersey Devils. Rodák z mesta Naters strávi nasledujúcich sedem sezón v drese organizácie, ktorá si ho v roku 2017 vybrala ako jednotku draftu NHL. Hischier v piatok oficiálne podpísal kontrakt do konca ročníka 2026/2027, ktorý mu zaručí 50,75 milióna amerických dolárov. Stane sa tak druhým najlepšie plateným hráčom trojnásobného víťaza Stanleyho pohára.

Vzrušujúci deň

„Je to vzrušujúci deň pre mňa a moju rodinu. Som veľmi spokojný s týmto kontraktom a teším sa, že v ďalších sezónach budem hrať za Devils. Dostal som dôveru, ktorú potrebujem a tiež sa mi páči, akým smerom sa uberáme,“ vyjadril sa Nico Hischier v rozhovore pre oficiálny klubový web.

Ročne si prilepší o 7,25 milióna USD, no v tejto sezóne sa ešte bude musieť uspokojiť so sumou 925-tisíc, keďže mu stále plynie jeho trojročný nováčikovský kontrakt.

Stále mladý tím

Švajčiar doposiaľ odohral v zámorskej profilige 157 zápasov s bilanciou 38 gólov a 64 asistencii. „Myslím si, že Nico je základnou časťou nášho tímu. Je to špeciálna osoba, ktorá má tímového ducha a snaží sa dosiahnuť úspech. Táto organizácia, majitelia klubu Josh Haris s Davidom Blitzerom aj naši partneri si to uvedomujú. Všetci vedia ako je dôležitý na ľade i mimo neho,“ vyjadril sa na adresu 20-ročného hokejistu generálny manažér New Jersey Devils Ray Shero.

New Jersey nevyšiel vstup do novej sezóny NHL, keď sa víťazstva dočkalo až v siedmom zápase. Čiastočne sa na tom podpísala aj nedostatočná skúsenosť podstatnej časti hráčskeho kádra.

„Náš tím je stále mladý. Máme niekoľkých veľmi dobrých hráčov a myslím si, že sme zaujímavým tímom na sledovanie. V každom zápase sa budem snažiť vydať zo seba to najlepšie, aby sme mohli byť úspešní,“ dodal v spomenutom rozhovore Hischier.