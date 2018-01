Nicole Rajičová skončila šiesta na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní

MOSKVA 20. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Nicole Rajičová na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní v Moskve zopakovala svoje šieste miesto spred roka.

Dvadsaťdvaročná rodáčka z amerického Garden City bola po štvrtkovom krátkom programe piata, v sobotu večer sa vo voľnej jazde nevyhla menším nedostatkom a klesla o jednu priečku, dostala sa pred ňu Belgičanka Loena Hendrickxová.

Rajičová si za svoje sobotňajšie vystúpenie vyslúžila od rozhodcov 110,89 bodu, celkovo nazbierala 171,90 bodu.

Nicole Rajičová síce v sobotu zajazdila bez pádu, ale až štyri jej skoky boli nedotočené. „Mohlo to byť lepšie, mala som tam dosť veľa chýb. Som však rada, že som to ustála bez pádu. Pri nedotočených skokoch som cítila, že neboli najvyššie, v spomalenom zábere som videla, že boli trochu prichytené,“ povedala po svojej jazde Nicole Rajičová. „Nebol to môj najlepší šampionát, ale ani najhorší. Stále mám čo trénovať a dúfam, že to pôjde k lepšiemu,“ doplnila.

Dramatický súboj o zlato

Napínavý súboj o zlato zviedli domáce reprezentantky Alina Zagitovová a Jevgenija Medvedevová. Iba 15-ročná Zagitovová pripravila dvojnásobnej svetovej aj kontinentálnej šampiónke Medvedevovej prvú porážku na vrcholnom seniorskom podujatí v kariére.

Vychádzajúca hviezda svetového krasokorčuľovania a úradujúca juniorská majsterka sveta Zagitovová zdolala o tri roky staršiu krajanku o viac ako päť bodov. Bronz si z Moskvy odnáša skúsená Talianka Carolina Kostnerová, ktorá výrazne zaostala za dvojicou Rusiek.

Pred Rajičovou skončila aj ďalšia domáca pretekárka Maria Sockovová a spomenutá Belgičanka Hendrickxová.

Hugecová skončila na 24. mieste

Vo voľnej jazde sa predstavila aj druhá slovenská zástupkyňa Silvia Hugecová. Vo svojej premiére na ME nesklamala a vo štvrtok sa kvalifikovala do ďalšej vďaka 22. miestu v krátkom programe. Voľné pokračovanie súťaže jej nevyšlo podľa predstáv a napriek 22. najlepšej voľnej jazde skončila na konečnom 24. mieste. Iba 17-ročná úradujúca majsterka Slovenska Hugecová bola spokojná so svojou účasťou na ME.

„Pri prvom skoku som dala ruku na ľad, ale vravela som si, že musím dobojovať do konca. Zo svojej voľnej jazdy som trošku sklamaná, ale celkovo to bolo dobré. Som šťastná, že som tu mohla byť. Viem, na čom treba pracovať v budúcej sezóne, budem trénovať a vylepším si kondičku,“ povedala mladá slovenská reprezentantka.

Voľné jazdy žien boli súťažným vyvrcholením ME v Moskve, zlatou bodkou za šampionátom bude nedeľňajšia exhibícia.

Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní

Moskva

Ženy – po voľnej jazde: 1. Alina Zagitovová (Rus.) 238,24 b, 2. Jevgenija Medvedevová (Rus.) 232,86, 3. Carolina Kostnerová (Tal.) 204,25, 4. Maria Sockovová (Rus.) 200,81, 5. Loena Hendrickxová (Belg.) 176,91, 6. Nicole Rajičová (SR) 171,90, … 24. Silvia Hugecová (SR) 123,45