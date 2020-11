Nie je spúšť ako spúšť! Podpor mladé umenie a zachráň vlka!

Aj tento rok je na Slovensku povolený lov vlka. Sezóna začala pred pár týždňami a z kvóty 50 vlkov už bolo zastrelených päť. Kolektív mladých umelkýň zo združenia „päť a pól“ s WWF Slovensko preto spúšťajú kampaň #venovanezajtrajsku vlka dravého na Slovensku. Podporou kampane na portáli StartLab – možno prispieť na kúpu fotopascí, ktoré pomôžu mapovať stav vlka priamo v teréne. A tiež podporiť mladé umenie, pretože za svoj príspevok môžu záujemcovia získať sériu fotografií.

Vo väčšine susedných krajín (Poľsko, Česko, Maďarsko, Rakúsko) je vlk dravý celoročne chráneným živočíchom. Na Slovensku je ochranná lehota prerušená v období od 1.11 do 15.1., počas ktorého je povolený jeho lov. Pracovná komisia ministerstva pôdohospodárstva každoročne rozhoduje o kvótach na legálny lov vlka. Tento rok je to 50 vlkov. Do súčtu usmrtených zvierat však nezapadá ilegálne zabíjanie vlkov pytliakmi. Podľa neoficiálnych údajov pytliactvo číslo stanovené kvótami zdvojnásobuje.

Aby deti nepoznali vlka len z rozprávky o Červenej Čiapočke

Zastaviť lov vlka žiadalo v otvorenej výzve 31 organizácií a podporilo ich viac ako 50-tisíc občanov. Ich hlasy však neboli vypočuté. Ministerstvo životného prostredia SR v reakcii na to pripravilo vyhlášku k zákonu o ochrane prírody a krajiny, ktorou by sa vlk dravý zaradil medzi celoročne chránené živočíchy. „Pre povolenie lovu vlka opakovane zaznieva argument, že vlkovi sa u nás dobre darí, ba dokonca, že je premnožený. Neargumentuje sa však presnými číslami, poľovnícke štatistiky sú značne nadhodnotené oproti odhadom získaným na základe výskumu v menších územiach. Preto je snahou WWF získať argumenty v podobe reálnych dát pomocou fotopascí. Tie pomôžu mapovať aktivitu vlka dravého a prinesú zreálnenie údajov o jeho početnosti,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Za značne nadhodnotené sa považujú údaje o počte niekoľko tisíc vlkov, reálnejšie odhady hovoria o 500-600 vlkoch, čo je okolo 100 svoriek.

Foto: Jerguš Tesák, WWF Slovensko

Ku kúpe fotopascí sa projektom to:morrow rozhodli prispieť aj mladé umelkyne z „Pať a pól“

Kampaň na záchranu vlka dravého v slovenských lesoch môžete podporiť akoukoľvek čiastkou. Ak sa rozhodnete podporiť nákup fotopascí a ochranu vlka sumou 75 EUR, odmenou vám okrem dobrého pocitu bude aj autorská fotografia z dielne mladých slovenských umelkýň. Doma tak môžete mať vizuálny pôžitok z precíznej fine art tlače na archívnom 100% bavlnenom papieri. Fotografie budú zarámované kvalitným rámom NIELSEN a podpísané autormi. Vyberať budete z 15 vizuálov od 9 umelcov v limitovanom počte 5 kusov z každého. Zároveň prispejete k zberu dát o unikátnom zvierati, ktoré už nie raz stálo na pokraji úplného vykynoženia.

Kto sú „pať a pól“?

Kolektív fotografiek a dizajnérok z občianskeho združenia „päť a pól“ predstavuje projekt to:morrow s kampaňou #venovanezajtrajsku. Prostredníctvom fotografického umenia chce dostať do povedomia témy, ktoré rezonujú v spoločnosti a v rámci klimatickej krízy si zaslúžia pozornosť širokej verejnosti. „Oslovili sme študentky a študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave so zámerom zviditeľniť ich tvorbu. Vznikla tak myšlienka predaja autorských printov, z ktorého zisk by išiel na dobrú vec – na ochranu vlka dravého,“ hovorí Eva Takácsová zo združenia „Päť a pól“.

Foto: WWF Slovakia

Prečo neschvaľujeme lov vlka

Najčastejšími argumentmi podporujúcimi legálny lov vlka dravého na Slovensku je potenciálna hrozba stretov s ľuďmi a hospodárskymi zvieratami. Vlci napádajú aj stáda, avšak prioritne lovia oslabenú, chorú lesnú zver a udržiavajú pod kontrolou vysokú zver spásajúcu mladý lesný porast. Riešením pre pastierstvo nie je zabíjanie vlkov, ale preventívne opatrenia.

Naopak, lov vlka narúša hierarchiu vo svorkách, ktorých fungovanie je závislé od ich vnútornej štruktúry. Smrť jedného z jej členov neraz vedie k rozpadu alebo úplnému zániku spoločenstva. Najsilnejším argumentom na zastavenie legálneho a trestanie ilegálneho lovu vlkov v slovenskej prírode je fakt, že tieto šelmy sú neodmysliteľnou súčasťou našej prírody, majú nenahraditeľnú sanitárnu funkciu a podieľajú sa na udržiavaní krehkej rovnováhy v ekosystéme.

Od roku 2000 bolo na základe povolenia Pracovnej komisie ministerstva pôdohospodárstva legálne usmrtených 1800 vlkov. Údaj nezahŕňa zvieratá, ktoré sa stali obeťou pytliakov.

Viac informácií nájdete na slovakia.panda.org či na patapol.com alebo na instagrame @pat.a.pol.

Link na startlab: https://www.startlab.sk/vlkdravy

