Fabriky majú pri povinnom testovaní problémy, chýbajú testy aj „autorizované osoby“

aktualizované 29. novembra 14:12

Firmy nie sú testovacie centrá a testovanie jednoducho nevedia vykonať. V reakcii na začiatok testovania v podnikoch to uviedla Asociácia priemyselných zväzov a dopravy.

Nedostatok antigénových testov

Tá upozornila, že fabriky majú pri povinnom testovaní nezaočkovaných a neprekonaných zamestnancov, ktoré od pondelka nariadila vláda, problémy.

Primárne riešia najmä nedostatok antigénových testov. „Priemyselné podniky sú založené pre to, aby realizovali priemyselnú výrobu a nie testovali zamestnancov. Preto opakovane tvrdíme, že každý by mal robiť to, čo vie. V podniku, do ktorého na pracovnú zmenu nastúpi dvetisíc pracovníkov, nie je možné testovanie zrealizovať operatívne a rýchlo, aby nebola zasiahnutá samotná výroba,“ konštatuje asociácia.

Chýbajú „autorizované osoby“

Fabriky sa sťažujú aj na to, že im chýbajú tzv. autorizované osoby, ktoré majú dohliadať na proces testovania. Ďalšie problémy sa týkajú daňového hľadiska.

Firmy nevedia, či preplácané testy budú tvoriť súčasť mzdy zamestnanca a vyriešená nie je ani otázka zdaňovania firiem, ak im od štátu príde platba za vykonané testy. Rovnako nemajú podniky vedomosť, ako budú vykazovať zrealizované testy a aké doklady budú povinné na preukázanie, že testovanie naozaj zrealizovali a v akom množstve.

Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ktorá je podľa manuálu rezortu hospodárstva subjektom hospodárskej mobilizácie pre účely dodávok samotestov, bude vedieť všetky záväzné objednávky z piatka a víkendu vybaviť v priebehu pondelka a utorka. Pre agentúru SITA to uviedol člen predstavenstva firmy Michal Tuma.

„Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je pripravená prijímať záväzné objednávky od zamestnávateľov ako aj lekární a spravíme všetko pre to, aby sme požadované množstvo zabezpečili,“ prisľúbil. Firmu podľa neho v piatok ako aj dnes kontaktovalo viacero zamestnávateľov a lekární so záujmom o dodanie diagnostických testov na COVID 19.

Čo sa týka vývoja v nasledujúcich týždňoch, Unipharma pracuje v spolupráci s dodávateľmi na naskladnení čo najväčšieho množstva testov. „Máme prísľub od dodávateľa, že bude k dispozícii požadované množstvo, no bude dodávané a uvoľňované postupne,“ skonštatoval Tuma.