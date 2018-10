Niekedy je kruté, keď nevyhrá lepšie mužstvo, vraví Stoch po prehre Slavie v Petrohrade

PETROHRAD 5. októbra (WebNoviny.sk) – Český futbalový vicešampión Slavia Praha bol vo štvrtkovom dueli C-skupiny Európskej ligy 2018/2019 na petrohradskom štadióne Krestovskij proti domácemu Zenitu blízko k zisku troch bodov, napokon však nezískal ani jeden.

„Zošívaní“ napriek hernej dominantnosti a viacerým čistým šanciam prehrali v „Benátkach severu“ 0:1 po zásahu Alexandra Kokorina z 80. min.

Keď trafíte brvno, je to smola

Najbližšie ku gólu z tímu hostí bol slovenský krídelník Miroslav Stoch, ktorého strelu zastavilo brvno. „Samozrejme, mrzí to. Niekedy je kruté, keď prehrá lepšie mužstvo. Myslím si, že sme ukázali skvelý výkon a vysokú kvalitu. Cesta, ktorou ideme, je správna. Keď budeme takto pokračovať, môžeme sa vyrovnať top tímom na medzinárodnom poli. Zenit medzi ne patrí, či už v Rusku alebo v Európe,“ povedal 28-ročný rodák z Nitry pre oficiálny web Slavie.

Účastník MS 2010 v JAR aj ME 2016 vo Francúzsku sa v Petrohrade prezentoval až piatimi streleckými pokusmi. Najviac ho mrzel práve ten, ktorý opečiatkoval konštrukciu „svätyne“ Andreja Luňova.

„Keď trafíte brvno, je to smola. Rozhoduje pár centimetrov. Keby to išlo o niekoľko centimetrov nižšie, bol by z toho gól. Najprv to vyzeralo, že strela poletí vysoko nad bránku. V poslednej chvíli lopta zaplávala a spadla. Brankár zostal stáť, vôbec sa nepohol. Mrzí to, vývoj zápasu mohol byť iný,“ doplnil Stoch.

Výhoda veľkých mužstiev, že nemusia hrať dobre

Slavia dostala gól vôbec z prvej strely Zenitu do priestoru troch žrdí. „Tlačili sme súpera a mali loptu častejšie na kopačkách. Potom sme z jedného protiútoku inkasovali. Síce Zenit mal už predtým nejaké náznaky šancí, vyvrcholilo to tým, že strelil gól. To je výhoda veľkých mužstiev, že nemusia hrať dobre, ale stačí im jedna alebo dve šance na dosiahnutie presného zásahu,“ skonštatoval Stoch, ktorý v zápase stál proti krajanovi Róbertovi Makovi.

„Po dlhšom čase sme sa stretli, prehodili sme pár slov. Pokecali sme, ale zanedlho sa uvidíme znova,“ poznamenal šikovný krídelník. Na otázku, či si ho pamätal niekdajší srbský spoluhráč z londýnskeho FC Chelsea a dnes stopér Zenitu Branislav Ivanovič, Stoch s úsmevom zakončil: „Ale áno, pamätal.“