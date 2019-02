Niektoré linky bratislavskej MHD budú zadarmo, zlacnejú aj týždenné cestovné lístky

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Dopravné obmedzenia v súvislosti s uzávierkou ulice Mlynské nivy a niektorých zjazdov z Prístavného mosta najviac postihnú bratislavské mestské časti Ružinov, Staré Mesto a Vrakuňu.

Pre zmeny v doprave, ktoré môžu vodiči aj cestujúci čakať od 15. februára, bude od pondelka 18. februára do konca marca mestská hromadná doprava (MHD) na niektorých linkách zadarmo.

Ako informuje oficiálna internetová stránka hlavného mesta, MHD bude zadarmo na linkách 201, 202, 212, 75 a X72. Okrem toho bude Bratislavská integrovaná doprava (BID) v tomto období ponúkať aj 50-percentnú zľavu z týždenného cestovného lístka, ktorý si cestujúci zakúpia prostredníctvom aplikácie Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK).

Odporúčajú využiť trolejbusy

V oblasti kruhového objazdu Prievoz odporúča hlavné mesto počas uzávierky využiť v smere z Vrakune a Podunajských Biskupíc do západnej a centrálnej časti mesta a mestskej časti Ružinov trolejbusové linky číslo 201, 202 a autobusovú linku číslo 75.

V smere na Kollárovo a Hodžovo námestie odporúča mesto cestujúcim využiť linku číslo 202 na trase Vrakuňa – Ružinov – Nivy – Svätoplukova – Záhradnícka – Kollárovo námestie – Hodžovo námestie. Do centra mesta môžu prestúpiť na zastávke Miletičova, Novohradská alebo Košická na linku číslo X72.

V smere z Vrakune do Ružinova cez Nové Mesto až do Krasňan by mali ľudia využiť linku číslo 75. Obyvateľom Prievozu odporúčajú cestovať aj linkou číslo 212 na trase Cintorín Vrakuňa – Prievoz – Ružinov – Nivy – Svätoplukova – Záhradnícka – Kollárovo námestie – Hodžovo námestie – Kramáre – Patrónka.

Linka SlovakLines

Pre zmeny v doprave bude v oblasti Mlynských nív od 15. februára platiť, že po Páričkovej ulici budú jazdiť len vozidlá MHD a vozidlá taxi služby. Cez Páričkovu ulicu budú jazdiť linky číslo X72, 50, 205 a cez Landererovu ulicu bude jazdiť linka číslo 70.

Linka číslo 88 a číslo 21 končiace pri bývalej autobusovej stanici zostanú bez zmeny. Na Páričkovej ulici budú dve zastávky MHD, a to pri budove VÚB a pri križovatke so Svätoplukovou ulicou.

V rámci IDS BK budú môcť cestujúci využiť aj linky SlovakLines z regiónu, ktoré jazdia po Gagarinovej. Platiť bude štandardný cestovný lístok či električenka.

Mlynské Nivy na pol roka uzavrú

Ulicu Mlynské nivy aj niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu úplne uzavrú na šesť mesiacov. Uzávierka Mlynských nív potrvá rok, informoval ešte koncom januára primátor Bratislavy Matúš Vallo.

„Pol roka budú uzavreté úplne a následne tieto cesty sprejazdníme pre MHD. Výstavba v okolí Prístavného mosta potrvá dva roky a práce sú rozdelené do šiestich etáp tak, že každá ďalšia stavba bude pre dopravu využívať už tie vybudované v prechádzajúcej etape, takže sa to bude zlepšovať,“ uviedol Vallo.