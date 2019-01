„Žehlenie pŕs“ má dievčatá ochrániť pred znásilnením, bolestivá metóda môže spôsobiť aj rakovinu

LONDÝN 31. januára (WebNoviny.sk) – Stovky dievčat vo Veľkej Británii už podstúpilo bolestivú praktiku tzv. „žehlenie pŕs“. Podľa britskej polície a neziskových organizácii však ide o týranie detí.

Na prsia im kládli horúci kameň

Matky, ktoré najčastejšie pochádzajú z afrických krajín Čad, Kamerun alebo Togo, prikladali svojim dospievajúcim dcéram na prsia horúci kameň, ktorý mal zabrániť v raste.

Tak mali svoje dcéry ochrániť pred znásilnením a možným tehotenstvom, ktoré by bolo pre rodinu potupné a uviedlo ju do neúcty. Praktika sa podľa The Guardian s príchodom migrantov do Európy dostala aj do Veľkej Británie.

Lekári však upozorňujú, že zmrzačeným dievčatám hrozia nielen nebezpečné infekcie a rakovina prsníkov, ale aj neschopnosť kojiť.

Týranie detí

Incidentmi sa zaoberal škótsky parlament, ktorý zhodnotili, že k praktikám zrejme dochádza. Ľudskoprávni aktivisti však upozorňujú, že praktiky by mala zastaviť britská polícia. Tá síce predpokladá, že k incidentom dochádza, ale žiadny podobný prípad nevyšetrovala.

„Ľudia si musia uvedomiť, že tieto praktiky sú týraním detí,“ vyhlásil inšpektor Allen Davis z metropolitnej polície.