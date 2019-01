Niektorí lekári odmietajú slúžiť na pohotovosti v Šali, sporia sa s krajom

NITRA 29. januára (WebNoviny.sk) – Niektorí lekári Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa odmietajú slúžiť na pohotovosti. Spísali podnet, ktorým protestujú proti rozpisu služieb ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v Šali na február.

Ocitli sa v ňom totiž aj tí lekári, ktorí nemajú s poliklinikou podpísané zmluvy o poskytovaní APS. Tí tvrdia, že kraj rozpisom porušil zákon.

Podľa župy je v súlade so zákonom

Podnet poslali ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej, lekárovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Ľubomírovi Ševčíkovi, prezidentovi Slovenskej lekárskej komory Marianovi Kollárovi, členom výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a médiám. Župa je presvedčená, že rozpis je v súlade so zákonom.

„Nitriansky samosprávny kraj zverejnil rozpis služieb v súlade s platnou legislatívou. Nenastúpenie do služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti považuje za porušenie zákona č. 578/2004 Z.z.,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa predsedu kraja Oľga Prekopová. Župa sa opiera o vyjadrenie ministerstva zdravotníctva.

„Podľa tohto vyjadrenia v zmysle platnej legislatívy samosprávny kraj zaradí do rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej APS všetkých poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod. To znamená, že kraj nezaraďuje do rozpisu len poskytovateľov, ktorí prejavili záujem na základe dobrovoľnosti,“ zdôvodnila hovorkyňa.

Spoločnosť s nimi nemá zmluvu

V rozpise služieb na február je uvedená aj spoločnosť SIZK, s.r.o., ktorá prevádzkuje v Šali dve ambulancie – všeobecného lekárstva a vnútorného lekárstva. Spoločnosť nemá od 1. júla 2018 s poliklinikou podpísanú zmluvu o poskytovaní APS.

„Uvedenie spoločnosti SIZK, s.r.o. v nezákonnom rozpise APS pre nás nie je záväzné a akceptovateľné,“ píše sa v podnete, pod ktorým je podpísaný splnomocnený zástupca SIZK, s.r.o. Igor Klačko.

Ako ďalej dodal, SIZK, s.r.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť „výhradne na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a podľa platného zákona sa povinnosť vykonávať APS nevzťahuje na našu spoločnosť“.

Vytváranie nátlaku

Ak kraj nerozpíše na služby niekoho iného, výsledkom bude viacdňové nezabezpečenie poskytovania pohotovosti v Šali, píše sa v podnete.

Klačko ďalej tvrdí, že kraj prostredníctvom vedúcej kancelárie riaditeľa úradu kraja a vedúcej odboru zdravotníctva vytvára „nátlak známy z totalitného režimu“ a žiada Belicu o stretnutie.

Župa označila jeho vyjadrenia za nepravdivé. Argumentuje, že Klačko dostal dostatočný priestor, keď v októbri 2018 verejne vystúpil na krajskom zastupiteľstve.

Župa zároveň 16. januára zorganizovala pracovné stretnutie všetkých lekárov pre dospelých aj pre deti a dorast s cieľom „vysvetliť si stanoviská a dohodnúť sa na spolupráci,“ poukázala Prekopová.

Pohotovosť funguje po novom

Od júla 2018 sa zmenil zákon a pohotovosť funguje na Slovensku po novom. APS je zabezpečená od 16:00 do 22:00 v pracovné dni a od 7:00 do 22:00 v dňoch pracovného pokoja.

S poliklinikou v Šali podpísalo zmluvy o poskytovaní APS 13 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z celkového počtu 16. V prípade pohotovosti pre deti a dorast má zmluvy osem z desiatich lekárov.

„Z toho vyplýva, že väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa s vedením polikliniky ako organizátorom APS dohodla na zmluvných podmienkach,“ podčiarkla Prekopová. Zdôraznila, že kraj vyvíja maximálne úsilie, aby bola pohotovosť v Šali zachovaná, a to najmä preto, že v meste nie je nemocnica.

Ako ďalej dodala, na fungovaní pohotovosti v Šali sa podieľa aj finančne, kraj zabezpečil rekonštrukciu priestorov pre lekárov aj pacientov a tiež materiálno-technické vybavenie.

Sťažnosti lekárov

Na jeseň minulého roka riešila nitrianska župa v súvislosti s pohotovosťou v Šali aj sťažnosti iných lekárov v Šali, a to tých, ktorí dobrovoľne podpísali zmluvy o poskytovaní APS. Nepáčilo sa im totiž, že majú ťahať služby aj za svojich kolegov, ktorí na pohotovosti slúžiť odmietli.

V tom čase krajský lekár rozpisoval do služieb len dobrovoľníkov. Potom kraj požiadal o vyjadrenie ministerstvo zdravotníctva, ktoré skonštatovalo, že do rozpisu treba zaradiť všetkých lekárov zo spádového územia.