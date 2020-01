Niektorí poberatelia minimálneho dôchodku dostanú dve rozhodnutia, Sociálna poisťovňa vysvetlila dôvod

Pre časté legislatívne zmeny schválené parlamentom v krátkom časovom úseku dostane vyše 50-tisíc poberateľov minimálnych dôchodkov dve rozhodnutia o zvýšení penzie. Prvé rozhodnutia o zvýšení minimálnych penzií, ktoré Sociálna poisťovňa odosiela v týchto dňoch, vychádzajú z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú parlament schválil v októbri minulého roka.

S prípravou začali hneď po schválení zákona

„Podľa nej bolo podmienkou na zvýšenie minimálneho dôchodku u každého poberateľa aspoň 30 kvalifikovaných rokov,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Aby poisťovňa podľa neho dodržala termín výplaty minimálnych dôchodkov, začala s prípravou tohto kroku bezprostredne po schválení novely zákona.

„Keď boli v Sociálnej poisťovni technologické procesy rozbehnuté a systém už generoval rozhodnutia podľa prvej verzie, Národná rada SR na decembrovej schôdzi zákon opäť zmenila, a to tak, že podmienkou pre zvýšenie minimálneho dôchodku sa stal počet aspoň 30 odpracovaných, a nie 30 kvalifikovaných rokov,“ upozornil hovorca poisťovne.

V tom čase podľa neho už nebolo možné informačný systém Sociálnej poisťovne zastaviť a uvedené údaje prepracovať, pretože by sa zdržala výplata iných dávok, ktoré mal informačný systém naprogramované súčasne s úpravou minimálnych dôchodkov. Išlo napríklad o decembrové vianočné príspevky, ale aj aktuálnu valorizáciu 1,7 milióna dôchodkov.

Netreba nič reklamovať

„Poberatelia tých minimálnych dôchodkov, ktorým zmena podmienky z kvalifikovaných na odpracované roky dôchodky navýši, nič nestratia. Dostanú nové rozhodnutia a dôchodok im bude dopočítaný podľa nového kritéria odpracovaných rokov,“ tvrdí hovorca poisťovne. Zvýšenie im poisťovňa vyplatí spätne od 1. januára 2020.

„Nemusia nič reklamovať, ani iniciovať doplatenie dôchodku, Sociálna poisťovňa o tomto probléme vie a bude konať z vlastnej iniciatívy,“ povedal Višváder. Bude to však možné až po zmene uvedených údajov v informačnom systéme, na čom v týchto dňoch poisťovňa pracuje.

„Sociálna poisťovňa, ktorá sa do časovej tiesne nedostala svojou vinou, žiada poberateľov minimálnych dôchodkov o pochopenie situácie a trpezlivosť,“ uviedol hovorca. Podľa neho nejde o chybu, ale o dôsledok vyplývajúci z technologických procesov a z častých legislatívnych zmien v krátkom časovom úseku. „Sociálna poisťovňa vyvíja maximálne úsilie, aby tieto dávky boli vyplatené v zákonom stanovenom termíne,“ dodal.

Vyššie a dostupnejšie minimálne dôchodky

Od začiatku tohto roka sú minimálne dôchodky vyššie a dostupnejšie väčšiemu počtu penzistov. Minimálne penzie sa totiž namiesto životného minima naviazali na priemernú mzdu na Slovensku.

Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia po novom dosahuje 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia predstavuje 334,30 eura, čo je oproti vlaňajšku nárast o 55,40 eura.

Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia sa základný minimálny dôchodok za každý rok zvyšuje o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Napríklad pri 40 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia tento rok dosahuje 378,50 eura a pri 50 rokoch poistenia tvorí 441,50 eura.

Sociálna poisťovňa po novom priznáva minimálny dôchodok všetkým penzistom, ktorí získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého príjmu v daných rokoch platili sociálne odvody. Zo zákona sa totiž odstránila podmienka tzv. kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia.

Jednoduchšie priznanie penzie

Po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku. Napríklad v roku 2018 by podmienku kvalifikovaného roku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne.

Zrušenie podmienky získania kvalifikovaného roku poistenia tak znamená, že nebude potrebné za rok 2018 zarobiť v hrubom aspoň 244 eur mesačne.

Tento krok má Sociálnej poisťovni umožniť skoršie a jednoduchšie priznanie minimálnej penzie, keďže poisťovňa nebude musieť testovať predošlý príjem penzistu.

Zvýšenie minimálnych dôchodkov a zjemnenie podmienok na ich priznanie bude podľa generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Ľubomíra Vážneho stáť Sociálnu poisťovňu približne 150 miliónov eur ročne.

Podmienka pre minimálny dôchodok

V rozpočte verejnej správy na roky 2020 až 2022 vláda zvýšila výdavky kapitoly rezortu práce a sociálnych vecí na tento rok pre úpravu minimálnych dôchodkov o 80,5 mil. eur.

Kým vlani dostávalo minimálny dôchodok približne 51-tisíc penzistov, v tomto roku má ich počet podľa odhadu rezortu práce a sociálnych vecí stúpnuť na 170-tisíc, v roku 2021 na 213 tisíc a v roku 2022 má minimálnu penziu dostávať už 237-tisíc ľudí.

Minimálny dôchodok sa na Slovensku zaviedol od júla 2015. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok bolo do konca minulého roka získanie najmenej 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok dosahoval 136 % zo sumy životného minima, čo vlani predstavovalo 278,90 eura.

Suma minimálnej penzie sa zvyšovala za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body. Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia vlani dosahovala 352,80 eura.