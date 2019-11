Niektorí Slováci si zrejme priplatia, väčšina členov Únie miest Slovenska navrhuje zvýšiť dane

Viac ako 95 percent členov Únie miest Slovenska (ÚMS) navrhuje na budúci rok zvyšovanie dane z nehnuteľnosti a poplatkov. Uviedol to v stredu po poslednom tohtoročnom rokovaní prezídia ÚMS v Žiline jej prezident Richard Rybníček.

Členovia prezídia sa okrem aktuálnej daňovej problematiky rozprávali aj o novom eurofondovom programovacom období 2021 – 2027, kde podľa Rybníčka bude únia dôrazne žiadať, aby peniaze boli rozdeľované prostredníctvom miest a obcí.

ÚMS pod vedením trenčianskeho primátora už dlhšie avizovala, že po zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane, valorizácii platov pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, ale aj zvýšení minimálnej mzdy na 580 eur budú samosprávy nútené pristúpiť k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov.

Nevyhnutný krok

„Viac ako 95 percent našich členov navrhuje zvyšovanie dane z nehnuteľností v mestách. Žiaľ, opäť sme museli konštatovať, že nemáme na výber, pretože ak chceme udržať služby v mestách aspoň na takej úrovni ako dnes a chceme dodržať vyrovnané rozpočty, ako nám to vyplýva zo zákona, tak bez tohto kroku by sme to nedokázali,“ vyhlásil Rybníček.

V niektorých mestách už zvýšenie daní mestskí poslanci odhlasovali, nie všade sa však takýto krok stretol s pochopením. Príkladom je Čadca, kde primátorom predložený návrh nezískal dostatočnú podporu v mestskom zastupiteľstve.

„Je to vážna vec, ktorá má tendenciu skĺzať do miestami až nebezpečného populizmu,“ myslí si žilinský primátor Peter Fiabáne, ktorého obhajoba návrhu na daňové zmeny v mestskom zastupiteľstve ešte len čaká.

„Všetci zodpovední primátori musia hľadať podporu už dopredu, a tak k tomu pristupujeme aj v Žiline. Povedal som poslancom jasne, že ak k takémuto nepopulárnemu kroku nepristúpime, tak všetko, čo od nás žiadajú voliči v rámci investícií, dostane stopku,“ dodal Fiabáne.

Ekonomika viditeľne spomaľuje

So svojím žilinským kolegom súhlasil aj Rybníček. „Najhoršie, čo sa môže stať, keď do toho začnú poslanci vnášať politiku a vytĺkať politický kapitál. Ak si dnes v niektorých mestách myslia, že to netreba urobiť a vystačia si so súčasným stavom peňazí, pôjdu cestou zadlžovania, prípadne krátenia bežných výdavkov, tak treba povedať, že ani to im nemusí stačiť a v budúcnosti ich to môže dobehnúť, pretože ekonomika viditeľne spomaľuje,“ skonštatoval prezident ÚMS.

Rybníček ďalej informoval o postoji členov ÚMS k novému programovaciemu obdobiu 2021 – 2027. „V rokovaniach, ktoré tomu budú predchádzať, budeme dôrazne žiadať, aby peniaze boli rozdeľované prostredníctvom miest a v prirodzených mestských regiónoch a nie na centrálnej alebo vyššej regionálnej úrovni. Mestá a obce najlepšie vedia, čo potrebujú a kde peniaze použiť,“ vyhlásil Rybníček.

Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest založené v roku 1994 a jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska. V súčasnosti má 50 členov a sú v nej zastúpené všetky krajské mestá na Slovensku.