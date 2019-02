Niektorí študenti v Bratislavskom kraji zaplatia za ubytovanie symbolické euro

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) – Študenti zapojení do duálneho vzdelávania v krajských školách budú mať ubytovanie za jedno euro a obed za jeden cent.

Ide o nárok na osobitnú výšku stravného, respektíve poplatku za ubytovanie v internátoch Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). V piatok o tom rozhodli krajskí poslanci na zasadnutí zastupiteľstva BSK s tým, že tento nárok začne platiť od 1. marca tohto roka.

Symbolické euro

Podľa riaditeľa odboru školstva BSK Igora Urbančíka pôjde o symbolický poplatok a kraj od toho očakáva, že to zvýši atraktivitu duálneho vzdelávania.

“Spolu s podporou zamestnávateľov, ktorí študentov za to platia a poskytujú im štipendiá, to budeme vedieť v súčasnosti v rámci náboru žiakov využiť, aby sme od budúceho roka výraznejšie zvýšili záujem o odborné školy,“ uviedol Urbančík.

Ako pripomenul, počet žiakov síce rastie, ale je v kraji dlhodobo nízky. “Je to aj preto, že podmienky pre vzdelávanie neboli vždy optimálne nastavené,“ vysvetlil riaditeľ školstva.

Odpustenie poplatku pre ďalších žiakov

Okrem študentov zapojených do duálneho vzdelávania sa osobitná výška stravného a poplatku za ubytovanie bude týkať aj žiakov zo sociálne slabších rodín.

“Doteraz zo zákona sme mali možnosť odpúšťať stravné respektíve ubytovanie študentom z rodín, ktoré čerpajú dávku v hmotnej núdzi, v praxi to ale za celý posledný rok boli traja študenti. Sú však študenti, ktorí sú samoživitelia alebo sú v ťažkej sociálnej situácii a my sme do dnešného dňa nemali nástroj, ako im pomôcť. Týmto opatrením dávame riaditeľom do rúk ten nástroj, to znamená, že nebude to niečo, čo budeme robiť plošne, pokiaľ ale žiak o to požiada alebo riaditeľ uvidí, že ten študent to potrebuje, tak osobitnú výšku stravného alebo poplatku za ubytovanie mu môže navrhnúť,“ povedal Igor Urbančík.

Koľko bude osobitná výška stravného a poplatku za ubytovanie pre študentov stáť Bratislavský samosprávny kraj, Igor Urbančík nevedel zatiaľ konkretizovať.