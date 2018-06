Niektorým mestám v Nitrianskom kraji hrozí, že budú od 1. júla bez pohotovosti

NITRA 29. júna (WebNoviny.sk) – Zlatým Moravciam a Topoľčanom hrozí, že zostanú od 1. júla bez pohotovosti. Od tohto termínu sa na Slovensku menia lekárske služby prvej pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu (APS) s novými pravidlami.

Intenzívne rokovania

V prvom kole výberového konania pod gesciou rezortu zdravotníctva však v niektorých mestách nového prevádzkovateľa nevybrali. V topoľčianskej nemocnici je zabezpečená len pohotovosť pre deti a dorast.

„Pre dospelých čakáme na poverenie Ministerstva zdravotníctva SR pre Svet zdravia, Nemocnica Topoľčany a.s.,“ doplnila hovorkyňa predsedu kraja Oľga Prekopová. V Zlatých Moravciach nebolo poverenie udelené zatiaľ nikomu.

„Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica a lekár NSK Ľubomír Ševčík intenzívne rokujú s ministerstvom zdravotníctva ako aj s predstaviteľmi nemocníc v Topoľčanoch a v Zlatých Moravciach o zabezpečení ambulantnej pohotovostnej služby. Od ministerstva je prísľub, že v týchto mestách bude poverenie vydané v priebehu júla 2018,“ uviedla Prekopová pre agentúru SITA.

Pohotovosti v Nitrianskom kraji

V Nitre budú po 1. júli zabezpečené APS pre dospelých a tiež pre deti a dorast, pacienti ich nájdu vo Fakultnej nemocnici Nitra na Špitálskej ulici ako doteraz. V Komárne bude pohotovosť pre dospelých na adrese Senný trh 16, detská pohotovosť bude v nemocnici.

V Nových Zámkoch bude APS pre deti a dorast vo fakultnej nemocnici, dospelí pacienti ju nájdu na Komárňanskej 24. V Novozámockom okrese bude okrem toho pohotovosť aj v Štúrove, a to ambulantná pohotovostná služba pre dospelých v Poliklinike Štúrovo. V Nemocnici Levice bude zabezpečená pohotovosť pre dospelých aj pre deti a dorast.

Šurany a Želiezovce bez pohotovosti

Detská pohotovosť v Šali bude od 1. júla fungovať v priestoroch Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja. V posledných rokoch sídlila na Kúpeľnej ulici. Pacienti ju nájdu hneď vedľa pohotovosti pre dospelých.

Niektoré APS v Nitrianskom kraji už majú povolenie, iné zatiaľ len poverenie. Mestá Šurany a Želiezovce zostanú bez pohotovosti, ministerstvo zdravotníctva ich nezaradilo do pevnej siete APS.

Pohotovosť už nebude fungovať od 16:00 do rána ako doteraz, ale od 16:00 do 22:00 v pracovné dni a od 7:00 do 22:00 v dňoch pracovného pokoja. Po tomto čase budú chorým k dispozícii urgentné príjmy v nemocniciach. Zmeny sa nedotknú zubno-lekárskych pohotovostných služieb. Poplatok za APS sa zvýši z 1,99 eura na dve eurá.