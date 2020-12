Niké dá 10 eur, za tip na alpské lyžovanie

Tak to sa naozaj oplatí! Stávková spoločnosť Niké pravidelne odmeňuje svojich hráčov. Tento raz tomu nebude inak. Niké totiž predstavuje svoju novú kampaň s názvom Tiket za tiket. Ak si hráč podá minimálne desaťeurový tiket na alpské lyžovanie a to v období od 9. do 13. decembra, Niké mu dá 10 eur. A to len tak, zadarmo.

To, že tipovanie v Niké ide ruka v ruke so skvelými výhrami a prvotriednou zábavou, je známy fakt. Tiket za tiket to len potvrdzuje. Stačí, ak klient potvrdí záujem o bonus.

Odmenu vo forme voľného tiketu s hodnotou 10 eur hráč získa, ak si počas trvania akcie podá tiket s minimálnou stávkou 10 eur (v pobočke alebo Nikinkách plus manipulačná prirážka), na ktorom bude tip z alpského lyžovania.

Tipovať môžete už teraz na dvanásteho a trinásteho decembra, kedy naša pýcha, svetoznáma lyžiarska hviezda Petra Vlhová zabojuje o ďalší triumf v obrovskom slalome. Niké, ktorá je zároveň hrdým partnerom Peti, následne bonus vo forme voľného tiketu hráčom pripíše najneskôr do 24 hodín.

„Niké neustále prináša svojim klientom v oblasti tipovania zaujímavé novinky a štedré akcie. Teší nás, že táto interakcia funguje čoraz viac a hráči sa vo veľkom zapájajú do našich výziev, ktoré im v konečnom dôsledku prinášajú výhody a môžu im priniesť zaujímavé výhry,“ povedal Martin Tibenský, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj v spoločnosti Niké.

Platnosť každého získaného voľného tiketu sú tri dni od jeho pripísania. Klient má možnosť uplatniť ho na kurzové stávky s celkovým kurzom aspoň 1,05. Ako uplatniť voľný tiket na jednotlivých kanáloch záujemcovia o bonus nájdu tu.

Registrovať v Niké sa oplatí

Pokiaľ ešte nie ste hráčom Niké a chcete si tipnúť na preteky v alpskom lyžovaní, zaregistrujte sa práve teraz! Niké vám následne po registrácii a doplnení vašich údajov pripíše na vaše konto vstupný bonus 20 eur úplne zdarma!

Informačný servis