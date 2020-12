Niké opäť odmeňovala športovcov, z Fondu pre budúcnosť športu rozdala už takmer štvrť milióna eur!

Projekt, ktorý má zmysel. Stávková spoločnosť Niké v júni tohto roka predstavila projekt s názvom Fond pre budúcnosť športu. Hlavnou myšlienkou je podpora amatérskych športovcov a športových klubov na Slovensku.

Porota pravidelne hodnotí každé jedno video, ktoré záujemcovia o grant posielajú. Vyhodnotenie prebiehalo aj tento týždeň. V poslednom vyhodnotení porota odmenila až dvanásť výhercov. Doposiaľ Fond pre budúcnosť športu vyčlenil v priebehu polroka na podporu mladých talentov už 241 400 eur. Tí, ktorí majú záujem o grant, nemusia zúfať. Niké v tejto aktivite plánuje pokračovať aj naďalej.

Fond podporil hviezdy karate

Súrodencov Lukréciu a Martina porota dohromady odmenila sumou 3000 eur. Obaja sa dlhodobo venujú karate. Zatiaľ čo Martin berie karate ako hobby, jeho sestra sa karate venuje aktívnejšie a to už rovných desať rokov.

Sedemnásťročná tínedžerka žne jeden úspech za druhým. Počas majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnili minulý rok na Slovensku, získala Lukrécia až 7 medailí: 2x zlato, 2x striebro a 3x bronz. Zahanbiť sa nedal ani Martin, ktorý v roku 2017 získal prvenstvo v Českej republike.

Brat so sestrou neskrývali úprimnú radosť, keď sa dozvedeli o podpore z Fondu pre budúcnosť športu. „Fúha. Som normálne šokovaná,“ priznala Lukrécia. Peniaze využije napríklad na kúpu nového kimona a chráničov na zuby i ruky.

Foto: Niké

Konečne bude na závlahu

Zo štedrej odmeny sa tešia aj vo futbalovom klube OFK Veľké Ripňany. „Ďakujeme pekne. Z podpory sa veľmi tešíme. Pravidelne sme sledovali, či sme vyhrali a dočkali sme sa,“ povedal Tomáš Frťala, predseda klubu. Ďalej dodal, že si konečne budú môcť vybudovať závlahový systém. Porotu zaujalo video, v ktorom bohatou slovnou zásobou obdarený Kiko alias Malý Fusé uvádza dôvody, prečo práve klub OFK Veľké Ripňany by mal dostať finančnú podporu tak, až klubu pridelila grant v hodnote 2 500 eur.

Peniaze z grantu pomôžu aj piešťanským triatlonistom

„To si robíte srandu?“ ozvalo sa v telefóne po tom, čo sa zakladateľka triatlonového klubu Black Swans Triclub Piešťany Janka Beňačková dozvedela, že Niké cez svoj Fond pre budúcnosť športu podporila tento projekt sumou 2000€.

Možností na využitie peňazí z grantu sa nájde hneď niekoľko. V Piešťanoch nezabúdajú ani na mladé talenty. „Myslíme už na leto a veríme, že situácia sa vráti do normálu a budeme môcť absolvovať preteky doma i v zahraničí. Chceme vychovať budúcich triatlonistov, takže niečo pôjde aj najmenším.„

Foto: Niké

Dobrí Bobri na zimný spánok nemyslia

Fond pre budúcnosť športu podporil aj futbalový klub s názvom Dobrí Bobri. „Super, patrí vám vďaka. Aktuálne som po nočnej, ale vaša informácia o dotácii ma razom zobudila. Peniaze nám padnú vhod,“ uviedol Richard Werner, kapitán klubu a človek, ktorý dal dokopy skvelú partiu. „Teraz počas zimy, či už budeme môcť znovu hrať alebo nie, tak vďaka dotácii si budeme môcť nakúpiť pomôcky, ktoré nám za každých podmienok pomôžu udržať sa vo forme a to je veľmi pozitívne.“

Zapojte sa do Fondu pre budúcnosť športu aj vy!

Je to jednoduché. Ak aj vy milujete šport a chcete to niekam dotiahnuť, zapojte sa do Fondu pre budúcnosť športu. Stačí nahrať krátke video, pridať štipku kreativity a humoru, ktorá presvedčí porotu o tom, že práve vy ste najlepší kandidát na získanie grantu. Následne nahrávku prihláste do Fondu na stránke www.nikefondsportu.sk. Veľa šťastia!

Informačný servis