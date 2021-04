Niké podporila ďalšie slovenské športové talenty štedrým grantom!

Fond pre budúcnosť športu opäť vo veľkom podporil desiatky nadaných športovcov, ale aj športové kluby na Slovensku. Porota pri poslednom vyhodnocovaní skvelých videí udelila štedré granty až 27 subjektom. Celkom tak projekt spoločnosti Niké podal pomocnú ruku vyše 230 uchádzačom o finančnú podporu, medzi ktorých sa prerozdelila čiastka, ktorá presahuje 400-tisíc eur!

Veľký dôvod na radosť vďaka Fondu pre budúcnosť športu má napríklad aj pretekár terénnych prekážkových behov Maroš Kudlík, ktorý porotu presvedčil výborným autentickým videom. Práve v ňom poukázal na to, že človek aj napriek fyzickému hendikepu dokáže podávať úctyhodné športové výkony hodné obrovského rešpektu. Maroš, ktorý od poroty získal grant v hodnote 3 500 eur, sa tejto disciplíne venuje päť rokov a z podpory mal nesmiernu radosť. „Čože? Wau! To ste ma veľmi potešili,“ povedal a uviedol, že sprvoti sa venoval CrossFitu a posilňovaniu tela a následne sa na popud kamaráta začal zúčastňovať Spartan Race. Odvtedy ich už absolvoval 33 a získal obrovský počet vzácnych medailí.

„Snažím sa reprezentovať aj v zahraničí. Okrem susedných štátov to bolo napríklad Rumunsko, minulý rok som pretekal v Španielsku, kde som sa snažil reprezentovať. Stále ma to baví a chcem to naďalej robiť. Preto by som grant využil na kúpu športového vybavenia v podobe oblečenia a športových topánok. Takisto sa mi zíde vybavenie na posilňovanie doma, či pokrytie cestovných výdavkov.“

Foto: Niké

Netradičná športová disciplína, z ktorej hlava nebolí

Z podpory sa tešia tiež v Športovom klub matematikov, fyzikov a informatikov v Bratislave, ktorý sa zameriava na netradičnú športovú disciplínu s názvom Headis (head- ako hlava a -is ako tenis). Grant chcú primárne použiť na pokrytie cestovných nákladov na svetové poháre v roku 2021 pre troch svojich najlepších hráčov, ktorí patria medzi svetovú špičku hneď za Nemeckom, kde táto disciplína vznikla.

„To, že sme získali 2 000 eur je výborná správa a dnes všetkých v klube určite poteším. Mám obrovskú radosť, pretože tento šport robíme už od roku 2016. Verejnosť začína Headis čoraz častejšie hrávať a preto sa určite hodí aj ďalší stôl,“ povedal člen klubu Martin Dovičák, ktorý sa takisto aktívne venuje takzvanému hlavičkovaniu s loptovým balónom na pingpongovom stole.

Foto: Niké

O krôčik bližšie k novej lodi

Porota z Fondu pre budúcnosť športu podporila aj mladého kanoistu Mateja Struhára. „Veľmi ste nás potešili. Keďže sa uvoľňujú opatrenia, Matej začína častejšie trénovať a určite sa podpore poteší. Cez víkend sa predstaví na pretekoch v Bratislave, tak tam pôjde s o to lepšou náladou,“ reagovala jeho mamina, ktorá sa potešujúcu správu dozvedela ako prvá. Matej, ktorý je majster Slovenska, vo videu uviedol, že peniaze z Fondu by využil na kúpu novej lode.

Foto: Niké

Taekwondo v Košiciach využije podporu na rozvoj

Športový klub polície – ILYO Taekwondo Košice sa takisto teší z finančnej podpory v hodnote 1 500 eur. Ako prvý sa túto správu dozvedel Pavel Ižarik, člen klubu, ktorý patrí do top tri v rámci slovenskej ligy. „Úžasné,“ znela jeho prvotná reakcia a následne dodal, na čo v klube použijú grant. „Financie by sme radi využili na skvalitnenie prípravy našich športovcov. S pomocou Niké by sme mohli zabezpečiť lepšie podmienky pre ich napredovanie a výkonnostný rast.“

Foto: Niké

Zapojte sa do Fondu pre budúcnosť športu!

Ak aj vy patríte medzi odhodlaných športovcov, alebo máte mladé športové talenty vo svojom okolí, neváhajte a zapojte sa alebo zdieľajte možnosť získania štedrého grantu z Fondu pre budúcnosť športu od Niké. Stačí zaslať krátke video so štipkou originality na https:/nikefondsportu.sk. Možno sa práve vy alebo vaši známi stanete ďalšími odmenenými, ktorí majú našliapnuté stať sa nasledovníkmi svojich športových idolov. Veľa šťastia!

Informačný servis