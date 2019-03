Nikto neodmietol 105 miliónov od USA, lebo žiadne neponúkali, vysvetľoval Danko

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Finančné prostriedky 105 miliónov dolárov na rekonštrukciu vojenských letísk Slovenskej republike ponúknuté neboli. Vyhlásil to na dnešnej tlačovej besede predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko s tým, že o žiadnej finančnej pomoci sa nerokuje.

Ako vysvetlil, k čerpaniu takejto finančnej pomoci by mohlo dôjsť až potom, keď by Slovenská republika uzavrela bilaterálnu dohodu o obrannej spolupráci s USA. „Nikto neodmietol financie z USA, lebo žiadne financie ponúknuté neboli,“ vyhlásil Danko.

„O žiadnej finančnej pomoci sa nerokuje, kongres schválil len možnú pomoc vyčíslenú na každý rok. K realizácii takýchto čerpaní by však mohlo dôjsť až uzavretím osobitnej dohody, ktorá však otvára podmienky prítomnosti cudzích vojsk aj v kontexte čerpania tých finančných prostriedkov. Sedliacky, tieto peniaze by sme nemohli chytiť do rúk a investovať do letísk, keby tu cudzie ozbrojené sily neboli,“ vysvetlil dnes Danko.

Predmetom zmluvy nie sú financie

Zároveň priblížil, že aj keď sa nerokuje o trvalej prítomnosti, zmluva trvalú prítomnosť cudzích vojsk právne umožňuje.

„Predmetom zmluvy nie sú finančné pomoci zo Spojených štátov, ani realizácia týchto projektov. Hlavná zmluva je určená tak, že ide o dohodu o obrannej spolupráci medzi SR a USA. Bez tejto hlavnej zmluvy nie je možné ani snívať o finančných zdrojoch,“ uviedol.

Danko si myslí, že premiér Peter Pellegrini by sa mal o dohode porozprávať so svojimi francúzskymi a nemeckými kolegami. Predseda NR SR tiež rešpektuje záujem Mosta-Híd a Smeru-SD rokovať o Dohode o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými.

Narušenie suverenity Slovenska

Ministerstvo obrany SR informovalo ešte v pondelok, že Slovensko finančnú pomoc Spojených štátov amerických na rozvoj infraštruktúry vojenských letísk v hodnote viac ako 93 miliónov eur (105 miliónov dolárov) odmietne a rezort sa nebude ďalej podieľať na rokovaniach.

Ministerstvo označilo ako hlavný dôvod narušenie suverenity Slovenskej republiky. Informácia prekvapila Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a rovnako aj koaličnú stranu Most-Híd, ktorá navyše žiada vysvetlenie, prečo peniaze rezort odmieta. Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko podmienil odmietnutie peňazí Slovenskom zotrvaním jeho strany vo vládnej koalícii.

Rozhodnutie plánuje prehodnotiť s ministrom obrany Petrom Gajdošom a šéfom rezortu zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom premiér Peter Pellegrini, ktorý by sa mal s ministrami stretnúť budúci pracovný týždeň.