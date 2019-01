Nikto sa nezamýšľa nad podporou zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, tvrdí Lazorová

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – Ministerstvo zdravotníctva podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) venuje nadmernú pozornosť praktickým sestrám. Komora o tom informovala v tlačovej správe. Reagovala tak na znižovanie počtu študentov na stredných zdravotníckych školách v študijnom programe praktická sestra.

Poplašná správa sa stáva realitou

„Niektorí politici pravdepodobne zámerne dezinformujú verejnosť o tom, že v súvislosti s plánovaným znížením počtu študentov na Stredných zdravotníckych školách sa prehĺbi nedostatok sestier. Praktická sestra nie je sestra, ale len premenovaný zdravotnícky asistent,“ uviedla komora. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek tiež upozornila na to, že od roku 2016 opakovane navrhuje riešenie, ako zvýšiť počet sestier na Slovensku.

Komora informovala, že o chaose v slovenskom zdravotníctve po premenovaní zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru opakovane informovali aj verejne.

„Boli sme obvinení zo šírenia poplašnej správy. Tento scenár sa však po niekoľkých mesiacoch na základe našich predpokladov naplnil. Poplašná správa sa stáva realitou,“ píše SK SaPA.

Neuvedomujú si závažnosť situácie

„Je nám veľmi ľúto, že si ministerstvo zdravotníctva, politici a niektorí zamestnávatelia stále neuvedomujú závažnosť situácie. Bagatelizujú signály, ktoré prichádzajú od sestier, lekárov a ostatných zdravotníkov o dôsledkoch nedostatku sestier. Dochádza k zatváraniu oddelení, ohrozeniu kvality starostlivosti, preťaženosti personálu a zvýšenému riziku pochybení pri výkone sesterského povolania,“ konštatovala prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová.

Podľa nej sa paradoxne nikto nezamýšľa nad riešením, ktoré by bolo z dlhodobého hľadiska prínosom pre spoločnosť, a tým je podpora sestier a pôrodných asistentiek.

„Naopak, snažíme sa hľadať riešenia, ktoré z dlhodobého hľadiska a ani z hľadiska kvality služieb nepomôžu systému ani našim pacientom – premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry, personálne poddimenzovanie oddelení, preťažovanie personálu, či snaha o získanie sestier z tretích krajín,“ doplnila Lazorová.

Riešenie na nedostatok sestier

Člen Rady SK SaPA Milan Laurinc upozornil na to, že politici musia konečne pochopiť, že tlačenie vzdelávania do čias dávno minulých zdravotníckemu systému vôbec nepomáha a ešte ho aj zhoršuje.

Nielen zlepšenie odmeňovania a pracovných podmienok, ale aj zvýšenie počtu prijatých študentov na štúdium v odbore ošetrovateľstvo na vysokých školách je podľa komory riešením na nedostatok sestier. Permanentne evidujeme vyšší záujem uchádzačov o štúdium než sú súčasné možnosti fakúlt.

„Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu by si malo uvedomiť, že namiesto investícií na vedu a výskum do „garážových“ spoločností, by malo zvýšiť zdroje na vzdelávanie do škôl, ktoré pripravujú absolventov nedostatkového povolania – sestra. V konečnom dôsledku by školy mohli v súlade so zákonom prijať o 100 uchádzačov viac,“ dodal Laurinc.

Sestra je regulované povolanie

Hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo Helana Gondárová – Vyhničková zdôraznila, že sestra je regulované povolanie, rovnako ako lekár, zubný lekár, pôrodná asistentka a preto ho nemôže v súčasnosti vykonávať ktokoľvek.

„Ak rozmýšľame o návrate prípravy sestier na stredné školy, tak potom rozmýšľajme aj o návrate trabantov, áut žiguli …. to bolo tiež „in“ na dobu pred 40 – 50 rokmi. Na tú dobu bolo „in“ aj to, že sme nemali napr. internet, počítače, diaľkové ovládania,“ dodala.