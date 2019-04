Nitra nedovolila Zvolenu obrat a vo finále Tipsport ligy sa pobije s „baranmi“

ZVOLEN 5. apríla (WebNoviny.sk) – Hokejisti HK Nitra sa stali druhými finalistami Kaufland play-off Tipsport ligy 2018/2019.

Zverenci trénera Antonína Stavjaňu síce pred dvoma dňami nevyužili v domácom prostredí postupový mečbal, ale v piatok zvíťazili v rozhodujúcom siedmom stretnutí na ľade HKM Zvolen 4:1 a semifinálovú sériu vyhrali 4:3 na zápasy.

Nitrania výborne vstúpili do duelu, už v 1. min sa ujali vedenia, keď sa o presný zásah postaral Kale Kerbashian. Mužstvo spod Zobora zvýšilo svoj náskok ešte v prvej tretine, keď v 17. min skóroval Karol Korím.

V druhej časti sa diváci gólu nedočkali, hoci domáci nastrelili dvakrát konštrukciu bránky a tlačili svojho súpera. Nádej pre Zvolenčanov vykresal Garrett Mitchell, keď v 42. min počas presilovej hry prestrelil Juraja Šimbocha. O chvíľu neskôr mohol ten istý hráč aj vyrovnať, ale puk skončil na žŕdke nitrianskej svätyne.

Na opačnej strane mohol poistiť vedenie hostí Róbert Lantoši, ale tiež len opečiatkoval konštrukciu. Mitchell strelecky zaváhal v sľubnej šanci v 53. min a prišiel trest. Lane Scheidl zvýšil v 58. min na 3:1 pre Nitranov a definitívnu bodku dal do odkrytej bránky Samuel Buček.

Nitra bude o titul bojovať po dvoch rokoch, keď si zopakuje finále s HC ’05 iClinic Banská Bystrica zo sezóny 2016/2017. Rok predtým malo finále rovnaké obsadenie a vtedy sa nitrianski hokejisti dočkali premiérového zlata v najvyššej slovenskej súťaži.

Tipsport liga 2018/2019

semifinále play-off – siedmy zápas

HKM Zvolen – HK Nitra 1:4 (0:2, 0:0,1:2) – konečný výsledok série: 3:4, Nitra postúpila do finále

Góly: 42. Mitchell (Obdržálek, Špirko) – 1. Kerbashian (Korím), 17. Korím (Šiška), 58. Scheidl (Lantoši), 59. Buček

Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, Štefik – Orolín, Výleža, 5372 divákov

Zostavy:

Zvolen: Skapski – Fraser, Pöyhönen, Ulrych, Vandane, Pufahl, D. Růžička, Zeleňák, Drgoň – Špirko, Mitchell, Handlovský – Michal Chovan, Kytnár, Obdržálek – Kelemen, S. Petráš, P. Zuzin – Šišovský, Holovič, Vandas

Nitra: Šimboch – Rais, Mezei, Korím, McCormack, M. Versteeg, A. Sloboda, Pupák, Morrison – Lantoši, Čaládi, Fominych – Kerbashian, Šiška, Scheidl – B. Rapáč, Bortňák, S. Buček – Hrušík, M. Slovák, Pätoprstý

Hlasy (zdroj: RTVS):

Andrej Podkonický (tréner Zvolena): „Veľmi dôležitý bol gól v druhej minúte, ktorý nás pribrzdil. Potom prišiel v prvej tretine aj druhý a kým sme sa prebrali, bolo už asi neskoro. V druhej časti sme mali šance, dvakrát prázdna bránka či žŕdka, ale neodrazilo sa nám to do bránky. V tejto sérii sa od nás odvrátilo strelecké šťastie. Ak by sme v druhej tretine dali kontaktný gól, tak som presvedčený, že by sme to otočili. Náš cieľ bolo finále, čo sme nesplnili. Mužstvo na to malo. Mali sme využiť zdravotné problémy súpera, ale nedokázali sme to. Oni nás zdolali srdcom a bojovnosťou.“

Andrej Kmeč (asistent trénera Nitry): „Vedeli sme, že keby sme hrali otvorený hokej, tak súper má mužstvo, s ktorým by sme tieto ‚preteky‘ nemohli zvládnuť. Prejavila sa však naša obrovská bojovnosť, obetavosť a súdržnosť, čo nás posunulo ďalej. K tomu treba prirátať prepojenosť s fanúšikmi, dali nám veľkú podporu a vďaku, ktorú sme im postupom vrátili. Máme v tíme mnoho zranení, ale to sú veci, ktoré tím zomknú. Zvládli sme neskutočné veci, ktoré by sme za iných okolností nemohli zvládnuť.“