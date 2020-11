Nitra v Tipos Extralige nevyrovnala rekord Slovana, prvú prehru jej pripravili „kamzíci“

Hokejisti Nitry v piatkovom stretnutí 12. kola Tipos Extraligy nestačili na domácom ľade na súperov z Popradu (2:4) a pripísali si na konto premiérovú prehru v doterajšom priebehu ročníka 2020/2021.

Na ôsmy triumf v sérii nedosiahli

„Corgoni“ mohli v prípade víťazstva vyrovnať rekord bratislavského Slovana zo sezóny 1997/98 v počte víťazstiev v úvode súťaže, na ôsmy triumf v sérii však nedosiahli a nevyužili ani možnosť prepracovať sa priebežne na líderskú pozíciu. Na nej sú momentálne Nové Zámky s 22 bodmi, ktoré však odohrali o tri stretnutia viac ako druhá Nitra (21) a tretí Poprad (19).

„Mali sme dobrý vstup a solídny záver. V druhej tretine sme mali vo všetkých prípadoch puk na hokejke a skončilo sa to gólom v našej sieti,“ uviedol na klubovom webe tréner domácich Antonín Stavjaňa.

Popradčania mali lepšie hlavy a nohy

V aktuálnej sezóne v dueloch Nitry a Popradu zatiaľ víťazia hosťujúce tímy. V prvom vzájomnom dueli začiatkom októbra pod Tatrami vyhral Stavjaňov tím, ktorý sa tentokrát musel skloniť pred dobre hrajúcim protivníkom – efektívnym najmä v prostrednej časti hry, keď skóroval trikrát. „Jediné, z čoho mám radosť, je záver, v ktorom sme dokázali znížiť a hráči sa presvedčili, že je to o hlavách. Keď dajú do toho emócie, sú schopní sa do zápasu vrátiť,“ dodal 2-násobný majster sveta.

Popradský kouč Peter Mikula si už pred duelom v Nitre uvedomoval, čo jeho zverencov v Nitre čaká a neminie. „Myslím, že sme sa veľmi dobre pripravili. Nám slúžili lepšie hlava a nohy, ktoré sme mali lepšie ako domáci. Zápas sa rozhodol v druhej tretine, keď sme si vytvorili tlak a zúžitkovali ho na góly. V závere sme už zápas kontrolovali,“ skonštatoval 65-ročný Mikula, ktorý väčšinu trénerskej kariéry strávil na striedačke konkurenčného Zvolena.