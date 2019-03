Nitra sa v semifinále Tipsport ligy dostala do vedenia, proti Zvolenu jej stačili tri góly

NITRA 29. marca (WebNoviny.sk) – Hokejisti Nitry využili výhodu domáceho ľadu a zdolali hráčov Zvolena 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) v treťom súboji semifinále play-off slovenskej najvyššej súťaže.

V sérii hranej na štyri víťazstvá vedie HK Nitra 2:1. O všetky tri góly víťazného tímu sa postaral druhý útok Nitry. Dva góly strelil Kanaďan Lane Scheidl, jeden si pripísal jeho krajan Kale Kerbashian.

Prvý gól padol až v druhej časti

Jediný úspech Zvolena zaznamenal za stavu 0:2 Lukáš Handlovský. Štvrtý zápas série je na programe v sobotu 30. marca od 18.00 h opäť v Nitra Aréne.

V prvej tretine boli domáci hokejisti o čosi aktívnejší (pomer striel 9-6), ale na prvý gól si museli fanúšikovia v zaplnenej nitrianskej aréne počkať až do druhej časti hry. Ubehlo z nej len 45 sekúnd, keď Scheidl bekhendom na dvakrát prekonal brankára Skapského Pre kanadského krídelníka „corgoňov“ to bol už 22. gól v tejto sezóne. Na opačnej strane Zvolenčania v prvých siedmich minútach druhej tretiny ani poriadne nevystrelili, ale o čosi neskôr sa mohli dočkať vyrovnania. Najprv Zuzin pálil iba do Hanuljaka a neskôr sa šikovný obranca Vandane natlačil až pred brankára hostí, ale neprekonal ho.

Domáci pozorne bránili

Druhý útok Nitry sa v druhej tretine zaskvel gólovo ešte raz. V 37. min Šiška spoza bránky adresoval presnú prihrávku Kerbashianovi a kanadský útočník strelou bez prípravy zvýšil na 2:0. Zvolenčanom trvalo 49 minút, kým konečne prekonali Hanuljaka v domácej bránke. Podarilo sa to Handlovskému. V zostávajúcom priebehu domáci pozorne bránili a svoje víťazstvo pečatili do prázdnej bránky pri power-play súpera. Úspešným strelcom bol opäť Scheidl.