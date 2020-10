Nitra tesne zdolala Detvu a vyšvihla sa na čelo extraligy, v závere ju zachraňoval Cowley (video)

Zdá sa, že hokejisti Nitry si v extraligovej sezóne 2020/2021 zamilovali výsledok 3:2. Zverenci trénera Antonína Stavjaňu totiž v novom ročníku ešte nedosiahli iný výsledok, v doterajších troch dueloch si vždy pripísali tri body pri uvedenom skóre.

Naplno bodovali v Poprade, doma so Zvolenom aj v piatok v Detve. A s deviatimi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky.

Hráči spohodlneli a Detva mohla znížiť

„Hráčom hovorím, že výsledky o gól im dávajú ďaleko viac psychickej odolnosti, ako keď vyhrajú 5:0. Pred zápasom by sme to určite brali. Viedli sme však 3:0, a tak to nie je sklamanie, ale rozčarovanie, že hráči trošku spohodlneli, pripustili domácich znížiť a dali im nadýchnuť, že môžu vyrovnať,“ cituje trénera Stavjaňu web mynitra.sme.sk.

Brankár Cowley svojich hráčov

Plný bodový zisk pre Nitru zachránil osem sekúnd pred treťou sirénou zámorský brankár Evan Cowley, Kanaďan zneškodnil šancu krajana Trevora Coxa.

„Musím povedať, že sme v závere boli pokojní, vôbec sme na striedačke nemali hlavy dole, lebo Evan vyzerá v bráne nesmierne silne,“ povedal center Marek Slovák pre MY Nitrianske noviny o gólmanovi Cowleym. Uvedené periodikom tiež pripomenulo, že Nitra zaznamenala najlepší štart do extraligy od sezóny 2012/2013.