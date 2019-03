Aktualizované: Nitra vyrovnala stav série v play-off Tipsport ligy a Košice strelili „kamzíkom“ päť gólov

TRENČÍN 16. marca (WebNoviny.sk) – V štvrtom zápase štvrťfinále play-off najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy 2018/2019 sa zrodili dve výhry, pričom v jednom prípade to viedlo k vyrovnaniu stavu série hranej na štyri víťazstvá.

Hokejisti HK Nitra triumfovali nad hráčmi domácej Dukly Trenčín 4:1 a vyrovnali stav série na 2:2. Nitrania postavili základy svojho úspechu už v úvodnej tretine, v 2. min sa presadil Samuel Buček a v 12. min zvýšil Branislav Rapáč. Vedenie Nitranov navýšil v 34. min skúsený kanadský útočník Judd Blackwater.

V závere zápasu sa predsa len dočkali aj hráči Dukly Trenčín, presilovú hru využil Milan Bartovič. Rezultát však stanovil o necelú minútu vo vlastnom oslabení druhým zásahom v dueli Branislav Rapáč. Piaty zápas série je na programe v pondelok 18. marca od 18.00 h na nitrianskom ľade.

Hokejisti HC Košice triumfovali nad hráčmi HK Poprad suverénne 5:1 a znížili stav série hranej na štyri víťazstvá na 1:3. Košičania „s nožom na krku“ boli od začiatku lepším tímom.

Už v prvej tretine si utvorili štvorgólový náskok, postupne sa presadili Jere Pulli, dvakrát Marcel Haščák a skúsený Ladislav Nagy. V druhej tretine zvýšil vedenie „oceliarov“ Ján Sýkora.

V záverečnej časti hry strelil čestný gól „kamzíkov“ a stanovil finálny rezultát Samuel Mlynarovič. Piaty zápas je na programe v pondelok 18. marca od 18.00 h v košickej Steel Arene.

Tipsport liga 2018/2019 – štvrťfinále play-off – štvrtý zápas

(hrá sa na štyri víťazstvá), sobota

HK Dukla Trenčín – HK Nitra 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) – stav série: 2:2

Góly: 56. Bartovič (Radivojevič, D. Krejčí) – 2. S. Buček, 12. B. Rapáč (Čaládi), 34. Blackwater (Hrušík), 57. B. Rapáč

Vylúčení: 4:8 na 2 min, navyše: Jozef Švec 10 min za nešportové správanie sa – Mitch Versteeg 10 min za napadnutie hlavy a krku, Judd Blackwater 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, Karol Korím 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:2, rozhodovali: Baluška, Štefik, Výleta, Synek, 6150 divákov

Zostavy:

Trenčín: M. Valent – D. Krejčí, Rýgl, Frühauf, Cebák, Gula, T. Bokroš, L. Bohunický – Sojčík, Ölvecký, Radivojevič – Špankovič, Radjenovic, Bartovič – O. Mikula, J. Švec, T. Varga – D. Hudec, R. Dlouhý, Michal Hlinka – J. Pardavý ml.

Nitra: Šimboch – McCormack, Mezei, Korím, Miroslav Pupák, M. Versteeg, Rais, A. Sloboda – Lantoši, M. Slovák, Blackwater – Majdan, Kerbashian, Scheidl – B. Rapáč, Bortňák, S. Buček – Čaládi, Šiška, Hrušík – Pätoprstý

HK Poprad – HC Košice 1:5 (0:4, 0:1, 1:0) – stav série: 1:3

Góly: 52. Mlynarovič (P. Svitana, D. Bondra) – 7. Pulli (J. Sýkora), 8. Marcel Haščák (J. Sýkora, Pulli), 14. Marcel Haščák (Ignatuškin), 18. L. Nagy (Spilar), 40. J. Sýkora (Pulli, Marcel Haščák)

Zostavy:

Poprad: Vošvrda (14. Nechvátal) – D. Brejčák, Miner, Petran, K. Karalahti, Salija, Erving, Ťavoda – P. Svitana, Mlynarovič, D. Bondra – Buzzeo, Zagrapan, S. Takáč – Matúš Paločko, Heizer, K. Miller – Belluš, L. Paukovček, Abdul

Košice: J. Laco – Koch, T. Slovák, Dudáš, Šedivý, Pulli, Čížek, Derľuk – L. Nagy, Suja, Spilar – Hričina, Brophey, J. Sýkora – Marcel Haščák, Ignatuškin, Ščerbatov – T. Klíma, Galamboš, Jokeľ – Š. Petráš

Hlasy

zdroj: RTVS

Roman Stantien (tréner HK Poprad): „Do zápasu sme vstúpili veľmi zle, hneď v úvode sme mali veľa oslabení a Košice ich využili. Bol to pre nich veľký luxus, nemôže sa to stávať. Asi nikto nedúfal, že vyhráme s Košicami 4:0 na zápasy, aspoň ja rozhodne nie. Stále sme v lepšom postavení.“

Roman Šimíček (tréner HC Košice): „Myslím si, že všetky tri zápasy, čo sme dosiaľ prehrali, boli vyrovnané. Verili sme, že raz sa to musí zlomiť. Som rád, že sa tak aj stalo a podarilo sa nám uspieť. Musíme sa zodpovedne pripraviť na ďalší duel. Poprad je kvalitný súper a potvrdzuje to v celej sérii. Musíme si veriť a hrať náš hokej. Konečne po dlhej dobe sme hrali viac-menej v pokoji a nebolo to vypäté do poslednej minúty. Myslím si, že aj v zápasoch predtým sme hrali dobre, ale nevedeli sme dať gól.“