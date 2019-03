Nitra začala semifinále Tipsport ligy výhrou, na ľade Zvolena mala úspešnú druhú tretinu

ZVOLEN 25. marca (WebNoviny.sk) – Hokejisti Nitry lepšie odštartovali semifinálovú sériu play-off najvyššej slovenskej súťaže ako ich súperi zo Zvolena.

Nitra zvíťazila v pondelok večer vo Zvolene 4:2. Hrdinom „corgoňov“ sa stal kanadský útočník Judd Blackwater, autor troch gólov. O všetkom podstatnom sa rozhodlo v druhej tretine, keď si hostia vybudovali trojgólový náskok. Pokračovanie semifinále Zvolen – Nitra bude v utorok od 18.00 h opäť na zvolenskom ľade.

Po prvej bezgólovej tretine sa v tej druhej roztrhlo vrece s gólmi. Už po 25 sekundách skóroval z nájazdu Blackwater, keď si vychutnal krajana v bránke Zvolena Skapského. O tri minúty neskôr po fatálnej chybe Skapského a jeho chybnej rozohrávke za bránkou skóroval Šiška pohodlne do prázdnej bránky – 0:2.

V 26. min to vyzeralo na hodenie uteráku v domácom podaní, keď skvelú presilovkovú akciu hostí presne zakončil opäť Blackwater. Zvolenčania sa dostali z najhoršieho až v 36. min, keď odrazený puk po strele Vandaneho doklepol Mitchell do bránky Nitry – 1:3. V tretej tretine to až do 55. min vyzeralo na jalový tlak domácich a úspešne sa bránenie hostí, ale potom sa presadil Zuzin a zápas dostal v závere nový náboj. Dve a pol minúty pred koncom sa však všetky nádeje Zvolena definitívne rozplynuli. V hre bez brankára domáci inkasovali do prázdnej bránky z hokejky Blackwatera, ktorý tým dovŕšil hetrik.