Nitra získala do svojich radov iba 15-ročný talent, môže byť najmladším hráčom Tipsport ligy

Hokejová Tipsport liga zrejme bude mať v nadchádzajúcej sezóne nového najmladšieho hráča. Môže ním byť Šimon Nemec. Ešte len 15-ročného konštruktívneho obrancu z Liptovského Mikuláša získal HK Nitra.

Stačilo pár zápasov

„Sledovali sme ho už dávnejšie. Upozornil nás na neho náš súčasný tréner juniorov Peter Galan. Stačilo nám vidieť pár jeho zápasov a bolo nám jasné, že ide o mimoriadne talentovaného ofenzívneho obrancu, praváka. Zaujala nás jeho šikovnosť, všestrannosť a kreativita. V Mikuláši nebol príliš spokojný s tréningovými možnosťami a keď sa nám naskytla šanca ho získať, vôbec sme neváhali. Absolvoval už aj dva tréningy s A-mužstvom a zvládol ich vynikajúco. I keď bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v projekte osemnástky, určite mu doprajeme aj prvé štarty medzi seniormi,“ povedal pre klubový web k angažovaniu mladého obrancu manažér HK Nitra Tomáš Chrenko.

Šimon Nemec v týchto dňoch absolvoval v drese reprezentácie SR Hlinka Gretzky Cup. Svojimi výkonmi proti o dva roky starším protihráčom upriamil na seba pozornosť skautov.

Trúfa si aj na ligu

Za ostatných 10 rokov tohto prestížneho a kvalitne obsadeného podujatia bol iba druhým hráčom, ktorý vďaka roku narodenia môže štartovať na tomto turnaji ešte dvakrát. Pred ním to bol súčasný ruský reprezentant a útočník CSKA Moskva Michail Grigorenko.

Doterajší rekordér, Michal Ivan, mal v čase svojho prvého extraligového štartu 15 rokov, 10 mesiacov a 11 dní. V čase úvodného kola Tipsport ligy bude mať Šimon Nemec 15 rokov a 7 mesiacov, čiže je veľký predpoklad, že Ivana prekoná.

„V Nitre mi povedali, že taká šanca tu je a po skúsenosti z tohto turnaja by som si určite trúfol aj na Tipsport ligu. Odchádzam však do projektu osemnástky, takže či príde aj táto možnosť, to sa nechám prekvapiť,“ povedal mladý obranca už v nitrianskych službách.