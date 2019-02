Nitra zmiernila kritérium veku autobusov do súťaže na dopravcu, sprísnila však emisné štandardy

NITRA 14. februára (WebNoviny.sk) – Mesto Nitra zmiernilo kritérium týkajúce sa vekového priemeru autobusov, ktoré bude súčasťou verejného obstarávania na prevádzkovateľa MHD. Zároveň však sprísnilo podmienku emisných štandardov, ktoré budú musieť autobusy spĺňať. Verejnú súťaž na dopravcu by mala radnica vypísať v najbližšom období, zmluva so súčasným dopravcom Arriva Nitra platí do 31. decembra 2019.

Mestskí poslanci schválili, že nový dopravca bude povinný používať vozidlový park, ktorého priemerný maximálny vek nesmie za celú dobu trvania zmluvy prekročiť desať rokov.

Zmena po konzultáciách s odborníkmi

Maximálny vek každého jedného vozidla nesmie prekročiť 16 rokov. Pôvodne bolo v podmienkach osem rokom pre celý vozidlový park a 12 rokov pre autobus. Ako odôvodnila viceprimátorka Michaela Hefková, k tejto zmene mesto pristúpilo na základe konzultácií s odborníkmi na verejnú dopravu a na verejné obstarávanie.

Maximálny vek autobusu 16 rokov mal vo verejnej súťaži na dopravcu stanovený aj Nitriansky samosprávny kraj. Tender kraja vyhrala v roku 2016 spoločnosť Arriva. Vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia Pavol Jakubčin poukázal na to, že prísnejší vekový priemer by sa mohol premietnuť do ceny, ktorá vzíde z verejného obstarávania. „Myslím si, že maximálny vek autobusov 16 rokov je prijateľný a od cestujúcich sme v posledných rokoch nemali nejaké sťažnosti na kvalitu autobusov. Mesto môže výrazne ušetriť, ak vekový priemer rozšíri,“ povedal. Ďalšia zmena sa týka emisných noriem, ktoré by mali byť nastavené na vyššie štandardy – namiesto pôvodných Euro 4, 5, 6 už budú kritériá spomínať len Euro 5 a Euro 6.

Nižšia finančná zábezpeka

Predbežné oznámenie v medzinárodnom vestníku verejného obstarávania zverejnila radnica už v januári 2017, odvtedy pracuje na príprave súťaže. Kritériá tendra už raz samospráva zmiernila. Koncom minulého volebného obdobia poslanci zrušili požiadavku, aby dopravca každoročne znížil náklady na úhradu výkonov vo verejnom záujme minimálne o jedno percento voči objednávateľovi – mestu Nitra. Na základe vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie tiež znížili požadovanú finančnú zábezpeku z piatich miliónov eur na 500 000 eur.

Dopravný podnik Arriva Nitra už avizoval, že sa prihlási do súťaže. Ako informoval koncom roka 2018 generálny riaditeľ Arriva Nitra Juraj Kusy, keďže súčasná zmluva s mestom sa chýli ku koncu, v posledných štyroch rokoch do obnovy vozového parku v meste neinvestovali. Nové autobusy nakúpili naposledy v roku 2014, priemerný vek vozidiel MHD v Nitre je momentálne 13 rokov. V prípade, že vyhrajú tender, sú pripravení priniesť „obrovský rozvoj“.