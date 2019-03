Nitrania chcú v meste zakázať herne aj kasína, petíciu podpísal aj primátor Hattas a poslanci

NITRA 14. marca (WebNoviny.sk) – V Nitre sa vo štvrtok začalo zbieranie podpisov pod petíciu Zastavme hazard. Ako prví petíciu podpísali primátor Marek Hattas, viceprimátori Michaela Hefková a Daniel Balko a viacerí mestskí poslanci.

Obrovský sociálny problém

Petičný výbor zložený z občanov Nitry priniesol petičné hárky na mestský úrad, kde sa vo štvrtok koná zasadnutie mestského zastupiteľstva.

„Podpísali sme petíciu proti hazardu v našom meste ako prví, pretože podporujeme túto iniciatívu a myslíme si, že tento neduh by v našej spoločnosti nemal byť. Máme tu množstvo herní, je to obrovský sociálny problém, rodiny majú problémy a zaberá nám to miesto v našom meste,“ povedal primátor Marek Hattas.

Chcú zakázať herne a kasína

Petičný výbor chce vyzbierať 25 000 podpisov a dosiahnuť, aby mesto zakázalo na svojom území herne a kasína. Samospráva tak môže spraviť na základe petície, ktorú podpíše aspoň 30 percent voličov v trvalým pobytom v Nitre.

„Keď bude vyzbieraný dostatočný počet podpisov, tak petičný výbor určite príde za nami, na najbližšom možnom mestskom zastupiteľstve to prerokujeme a dúfam, že prijmeme všeobecne-záväzné nariadenie, ktorým zakážeme tvrdý hazard v našom meste,“ hovorí Hattas.

Zbierať hlasy budú dobrovoľníci počas druhého kola prezidentských volieb 30. marca na verejných priestranstvách pred volebnými miestnosťami.

V súčasnosti sa petičný výbor snaží získať dostatočný počet dobrovoľníkov, potrebuje ich okolo 300. Prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto dosiahol vek 16 rokov, a to prostredníctvom formulára na stránke nitra.zastavmehazard.sk .

Najviac automatov na počet obyvateľov

„Sme radi, že vedenie mesta prezentovalo rovnaký názor, že treba hazard zakázať, pretože tieto prevádzky predstavujú v meste akúsi čiernu dieru. Veríme, že keď spravíme úspešnú petíciu, tak oni takisto spravia, čo treba,“ vyjadril sa člen petičného výboru Matúš Libant.

Počet hracích automatov na počet obyvateľov je v Nitre najvyšší spomedzi všetkých krajských miest, prízvukoval jeden z organizátorov petície Martin Čepček.

Momentálne je tu 44 herní a dve kasína. Za posledné dva roky ich počet síce klesol, no počet herných prístrojov, ktoré sú v nich, vzrástol. V súčasnosti ich je 820.

„My sme petíciu robili aj v roku 2016, vyzbierali sme 18 000 podpisov, momentálne potrebujeme 25 000 podpisov. Od poslednej petície pribudlo v meste Nitra 177 automatov,“ poukázal Čepček.