Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air bude prevádzkovať novú linku z Bratislavy

BRATISLAVA 25. novembra (WebNoviny.sk) – Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air začne od 20. júna budúceho roka prevádzkovať každý deň novú pravidelnú linku medzi Bratislavou a letiskom Londýn – Luton.

Otvorenie nového spojenia je výsledkom jej masívnej expanzie na základni v Londýne – Lutone, kam v júni 2018 pridá štyri nové lietadlá Airbus A320 s kapacitou 186 miest a zvýši tak počet svojich lietadiel v Lutone na päť v celkovej kombinovanej hodnote 500 mil. USD.

„Cestujúci z Bratislavy budú môcť využívať v budúcom roku šesť leteckých liniek Wizz Airu – do Skopje, Kyjeva, Varšavy, Sofie, Tuzly a už novú linku do Londýna – Lutonu,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Jozef Pojedinec.

Wizz Air rastie aj vo Veľkej Británii

Hovorkyňa Wizz Airu Sorina Maria Ratz uviedla, že spoločnosť zaznamenáva na Slovensku významný rast, o čom svedčí nielen nárast kapacity o 60 %, ale najmä viac ako jeden milión prepravených cestujúcich od jej vstupu na slovenský trh v roku 2013.

Výrazný rast Wizz Airu vo Veľkej Británii podľa aerolínií vytvorí 150 nových lokálnych pracovných miest a zvýši počet zamestnancov v Lutone na 180.

V dôsledku navýšenia lietadlovej kapacity otvorí Wizz Air z Lutonu okrem spojenia do Bratislavy aj nové linky do štyroch ďalších miest – cyperskej Larnaky, estónskeho Tallinu, albánskej Tirany a ukrajinského Ľvova. Navýši i frekvencie na existujúcich spojeniach do rumunskej Suceavy, izraelskéhoTel Avivu a kosovskej Prištiny.

Nové letecké spojenia v tomto roku

Wizz Air je druhým najväčším leteckým prepravcom na Slovensku. V súčasnosti zabezpečuje jedenásť leteckých spojení do ôsmich krajín z troch slovenských letísk v Bratislave, Poprade a Košiciach, kde má od roku 2015 i svoju základňu s jedným lietadlom Airbus A320.

V tomto roku otvoril Wizz Air zo Slovenska päť nových leteckých spojení – z Bratislavy do Sofie, Varšavy a Tuzly a z Košíc do Kolína a Tel Avivu, pričom tak zvýšil svoju kapacitu na slovenskom trhu medziročne až o 60 % a podporil vytvorenie tristo nových pracovných pozícií.

Wizz Air je najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej a vo východnej Európe, v súčasnosti prevádzkuje flotilu 87 lietadiel Airbus A320 a A321 na 550 linkách z 28 základní do 144 miest v 43 krajinách.

Spoločnosť má tím približne tritisícpäťsto zamestnancov a vo finančnom roku, ktorý skončil 31. marca 2017, prepravila spolu 23,8 milióna cestujúcich. Aerolínie sú kótované na londýnskej burze ako WIZZ a registrované pod Medzinárodnou leteckou transportnou agentúrou.