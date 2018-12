Nízkonákladové lietadlá letisko v Bratislave nezachránia, Érsek očakáva záujem viacerých investorov

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave by mal prevádzkovať koncesionár počas tridsiatich rokov. Vláda v stredu schválila návrh projektu verejno-súkromného partnerstva – výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj bratislavského letiska. Koncesionár, resp. strategický partner letiska má vzísť z medzinárodného tendra, ktorý by mal byť vyhlásený do konca marca budúceho roka.

„Bratislavské letisko nejdeme predávať,“ povedal po rokovaní vlády minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd). Po schválení návrhu projektu na výber koncesionára vládou môže podľa ministra začať príprava verejného obstarávania. „Musíme vytvoriť také podmienky, aby štát nikdy nebol v mínuse, ale získal finančné prostriedky. Bratislavské letisko je síce mierne rozlietané, ale nízkonákladové lietadlá letisko nezachránia,“ uviedol Érsek.

Letisko sa podľa ministra dopravy potrebuje ešte viac rozlietať a tiež investície, čo by mal zabezpečiť budúci prevádzkovateľ. Érsek očakáva, že záujem o prevádzku letiska v hlavnom meste budú mať viacerí investori. „Na bratislavskom letisku je dlh 55 mil. eur. Nie je možné dať štátne peniaze do letiska, lebo by to bola štátna pomoc. Potrebujeme tam spoločnosť, ktorá to vie robiť lepšie a má na to kapacity,“ upozornil minister dopravy.

Minister dopravy pripúšťa, že koncesnú zmluvu by mohla podpísať ešte súčasná vláda a nemusela by o tom rozhodovať vláda po voľbách na jar 2020. „Ak bude projekt dobre pripravený a príde nová vláda, nech o tom rozhodne. Verím, že ak budeme vládnuť do marca 2020, možno súťaž bude v takom stave, že táto vláda môže rozhodnúť,“ predpokladá Érsek.