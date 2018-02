Nižšia daň na plienky pomôže podľa SaS najmä obchodníkom, štát môže rodinám pomôcť inak

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) – Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na plienky, sunar či detskú výživu, by pomohlo obchodníkom a nie rodičom. Tvrdí to opozičná SaS v reakcii na víkendové vyjadrenia premiéra Roberta Fica, že by takéto opatrenie chcel dostať do nového sociálneho balíčka.

Zároveň vyzývajú ministra financií Petra Kažimíra, aby v súlade s programom hodnota za peniaze dal vypracovať analýzu dopadov takéhoto zníženia DPH.

Pomoc v podobe štátnych dávok

„Pýtame sa, či slovenská vláda chce pomáhať mladým rodičom alebo predajcom detských plienok. Máme dôvod si myslieť, že to druhé, lebo keby chcela pomáhať, má k dispozícii niekoľko štátnych dávok, ktoré môže zvýšiť,“ tvrdí poslankyňa za SaS Jana Kiššova.

Hovorí napríklad o rodičovskom príspevku, príspevku na deti a zároveň ich naviazaní na predošlý príjem matky. „Dnes sa stáva, že matka, ktorá pracovala povedzme za priemernú mzdu, padne na tretinové príjmy a práve pre ňu je dieťa ekonomický trest,“ dodala.

Plošné zníženie dane by pritom podľa Eugena Jurzycu z SaS navyše pomohlo všetkým, teda aj tým, ktorí to vôbec nepotrebujú, zatiaľ čo naviazanie rodičovského príspevku so stanoveným stropom by bolo adresné.

Nižšia daň na chlieb či energie

Ak by chcela vláda skutočne pomôcť ľuďom znižovaním nepriamych daní, konala by podľa liberálov inak. Mohla by totiž znížiť sadzbu DPH za elektrinu, teplo, vodu a plyn, lebo ceny týchto energií sú štátom regulované a zníženie daňovej sadzby by sa na poklese cien prejavilo okamžite.

Aj tu by si však mala vláda položiť otázku, či chce pomáhať aj ľuďom so saunami a bazénmi. „Chýba tiež vysvetlenie, prečo sú plienky dôležitejšie ako chlieb. Lebo na plienky chce dať vláda 10 %, na chleba ale ponechať 20 %,“ kritizuje Kiššová.

Liberálom tiež po vyhláseniach premiéra Roberta Fica o zámere dostať do sociálneho balíčka nižšie dane na plienky, sunar či detskú výživu chýba komentár rezortu financií.

„Žiadame ministra financií Petra Kažimíra, aby v súlade so záväzkami hodnoty za peniaze predložil analýzu dopadov zníženia sadzby DPH na plienky, dojčenské mlieko či detskú výživu z hľadiska verejných financií a cenovej pružnosti. Takáto analýza by mala obsahovať aj alternatívne riešenia na pomoc mladým rodinám,“ dodala Kiššová.