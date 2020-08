NKÚ môže o nákupe stíhačiek F-16 rozhodnúť akokoľvek, k zrušeniu kúpnej zmluvy by to podľa Naďa neviedlo

Akékoľvek rozhodnutie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) pri kontrole nákupu stíhacích lietadiel F-16 by neviedlo k zrušeniu kúpnej zmluvy. Uviedol to minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý zdôraznil, že Slovensko za stíhačky už zaplatilo miliardu eur.

Agentúru SITA o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva obrany SR (MO SR).

„Ak by sme pristúpili k zrušeniu kontraktu, čo si nemyslím, že je správne, tak by sme o tieto peniaze prišli,“ uviedol dnes Naď v reakcii na to, že NKÚ by mal overiť opodstatnenosť a výhodnosť nákupu stíhačiek.

Naď kontrolu nákupu stíhačiek víta

Šéf rezortu obrany víta, že NKÚ bude kontrovať nákup stíhačiek, pretože práve to je podľa neho funkcia kontrolných orgánov.

„Ja si myslím, že presne to je tá cesta. Aj my na ministerstve môžeme urobiť chybu a na to má štát kontrolne orgány, aby zistil, či je v poriadku proces a či je v poriadku cena,“ povedal Naď, ktorý zároveň nechcel komentovať výšku ceny stíhačiek.

Tá bola dohodnutá na úrovni predstaviteľov vlád Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických.

Rezort podľa úradu postupoval netransparentne

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) dnes ukončil kontrolu postupu bývalého vedenia ministerstva obrany pri obstarávaní nových stíhačiek. ÚVO skonštatoval, že rezort postupoval netransparentne a bránil mu tak v kontrole obstarávania.

„Celý tento proces bol pre mňa z hľadiska postupu bývalého vedenia na MO SR nepochopiteľný. Ja som bol tiež presvedčený, že z hľadiska obstarávania bol ten proces akvizície lietadiel F-16 v poriadku. Nepochopil som teda, prečo odmietli štátnej organizácii, ktorá je zodpovedná za proces verejného obstarávania, poskytnúť dokumenty, najmä kúpnu zmluvu,“ uviedol Naď.

Nové vedenie ministerstva túto zmluvu ÚVO poskytlo, a to mohlo začať s kontrolou a následne skonštatovať, že proces bol v poriadku.

„Zakaždým, keď otváram nejaký kontrakt, zisťujem, že tam bolo nastavenie zo strany bývalého vedenia tak, aby nemuseli nič zverejňovať. Všetko sa utajovalo, aj to, čo nemuselo byť vôbec utajené. To sú niekedy také praktiky 90. rokov z obdobia mečiarizmu. Vedenie Slovenskej národnej strany v tom chcelo zjavne pokračovať,“ dodal Naď.