Noc múzeí a galérií 2021 v SNG Bratislava

Sobota 15. 5. 2021

Noc múzeí a galérií sa tohto roku vracia opäť v online podobe. Aj tentokrát sme pre vás pripravili pestrý online program na celý deň. Ak ale máte chuť sa na chvíľu „vypnúť“, aktuálne výstavy v Esterházyho paláci sú pre vás znovu otvorené!

Otvorené: 10.00 – 20.00

SNG ‒ Esterházyho palác, kníhkupectvo Ex Libris v SNG

Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný!

Prosíme návštevníkov o dodržanie aktuálnych protipandemických opatrení pre bezpečnú návštevu galérie.

Zmena programu vyhradená.

Podujatie sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky.

ONLINE

12:00 – Namotávka: Erik Binder a cesta

Tvorivý tutoriál k výstave pre rodiny s deťmi. Inšpirujte sa princípmi diel Erika Bindera, vyskúšajte experimentovať s procesom tvorby a s prvkom náhody. Nalaďte sa na výstavu Avastýv. Labyrint Erika Bindera. | video

15:00 – Výstava 7×7 (návod na použitie)

Kurátor Dušan Buran predstaví nový výstavný projekt „7×7. Sedem slobodných úvah o umení“ a jej návštevníkom poskytne návod ako čítať, vnímať a zažiť jednotlivé vrstvy siedmich vybratých kolekcií priamo v priestore galérie. | video

16:00 – Zbieram, triedim, vytváram – ako zo svojej zbierky vytrieskať čo najviac?

Článok s tvorivými aktivitami vás prevedie svetom zberateľskej vášne, ktorá je typická pre múzeá a galérie, ale je blízka aj mnohým z nás. Inšpirujte sa umením, hľadajte nové kontexty vašich zozbieraných predmetov a ukážte ich svetu v novom svetle. | článok

17:00 – Vo výklade

Nový výstavný cyklus SNG Vo výklade bude vo verejnom priestore predstavovať diela vizuálneho umenia reagujúce na aktuálne otázky súčasného spoločenského života. Projekt a prvé vystavené dielo Petra Bartoša venujúce sa téme bratislavského podhradia vám predstaví kurátorka Katarína Bajcurová. Príďte nazrieť do okna Esterházyho paláca! | video

18:00 – Skryté poklady knižnice SNG

Spoznajte jedinečné knižné tituly zo zbierky šľachtickej knižnice rodiny Stieger Zamoyski, ktoré sa nachádzajú vo fonde knižnice Slovenskej národnej galérie. | článok

20:30 – Sedem zastavení na stavbe SNG: predtým a potom

Ani tento rok počas Noci múzeí a galérií v SNG nezabúdame na tému rekonštrukcie areálu SNG Bratislava. Keďže podobnej úlohe čelili kolegovia pred päťdesiatimi rokmi a túto úlohu neriešime ako prví, pozrieme sa pre zmenu viac do histórie. Zastavte sa s Alexandrou Kusou v siedmich situáciách na stavbe galérie, na ktorých si ukážeme, ako to bolo predtým a vysvetlíme, prečo smerujeme k vysnívanému potom. | video

OFFLINE

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Od 14. 1. 2020 / Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom sú z hygienických dôvodov dočasne zatvorené.

7×7. Sedem slobodných úvah o umení

6. 5. 2021 – december 2021 / Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava / Kurátori: Kurátori: Lucia Almášiová, Katarína Bajcurová, Dušan Buran, Vladimíra Büngerová, Martin Čičo, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Lucia G. Stach. Kurátori výstavnej verzie: Dušan Buran & Lucia G. Stach

Výstavný projekt „Sedem slobodných úvah o umení“ vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov, sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria, ktorú sme iniciovali ako alternatívu k fyzickej návšteve zatvorenej galérie. V širšom zmysle reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19 a virtuálne prostredie nečakane využíva ako východisko reálnej výstavy, nielen ako jej doplnok. Sedem mikrovýstav poukazuje na možnosti, ale aj na limity online kurátorskej práce, zároveň ale obsahovo do veľkej miery reflektuje aktuálny stav inštitúcie a spoločnosti. Za priaznivých okolností sa niektoré kolekcie budú priebežne meniť a výstava sa tak prispôsobí dynamike jej virtuálneho východiska na platforme Slovenskej náhradnej galérie.

Avatsýv. Labyrint Erika Bindera

25. 2. 2021 – december 2021 / Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Lucia G. Stach, Kurátorská spolupráca: Alexandra Tamásová

Samostatná výstava Erika Bindera (1974) nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Robustnosť jeho oeuvre a zároveň ľahkosť jeho tvorivého prístupu nám dovoľujú predstaviť ho ako tvorcu vo svojom prostredí, v labyrinte vlastného života a tvorby. Svoj umelecký program už dávnejšie vybudoval na inverzii kreatívnej práce. Binderov program je mnohovrstevnatý a obsahuje prácu so všetkými médiami od maľby, grafiky, autonómnej aj denníkovej kresby, inštalácie a objektov po video a intermediálne performancie.

Máš umelecké črevo? – Idol

Výstava finálových projektov

7. 5. – 7. 6. 2021 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Máš umelecké črevo? je medzinárodná platforma venujúca sa edukácii v oblasti umenia, ktorá každý rok organizuje umeleckú súťaž pre tímy žiakov/žiačok stredných škôl a gymnázií. Výstava predstavuje najlepšie slovenské projekty tohto ročníka súťaže na tému Idol. Súťaž podnecuje študentov/študentky k prebudeniu kreatívnych schopností a odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi v rámci každodenných tém a takisto ponúka im aj ich pedagógom príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.

Akcia ZET. Umenovedná výprava

19. 11. 2020 – 27. 6. 2021 / Esterházyho palác – átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / www.akciazet.sng.sk

Od novembra 2020 v átriu SNG výtvarník Marcel Mališ maľuje autorskú repliku strateného diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č-S-Č (Čumpelík – Schoř – Čermáková, 1952). Obraz pribúda pred zrakmi verejnosti a maliarska akcia sa stáva východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu, ktorá zrkadlí naše premýšľanie o role a postavení národnej galérie ako inštitúcie dnes. Výprava otvorí niekoľko tém – vzťah propagandy a umenia, hoax, kult osobnosti, vzťah originálu a kópie, ako aj ďalšie.

Nahliadnite do pracovne výtvarníka Marcela Mališa v átriu Esterházyho paláca, obraz bude pribúdať pred zrakmi návštevníkov aj v sobotu 15. mája v čase od 11:00 do 18:00.

Vo výklade

15. 5. 2021 – júl 2021 / Esterházyho palác – okno Berlinky / Kurátorka: Katarína Bajcurová / Dielo: Peter Bartoš, spolupráca Ľudmila Rampáková, Viliam Figusch a občania. Bez názvu (Dráma bratislavského podhradia), 2020

Nový výstavný cyklus SNG Vo výklade, ktorý vo verejnom priestore predstavuje diela vizuálneho umenia reagujúce na aktuálne otázky súčasného spoločenského života, začíname dielom Petra Bartoša (1938) Dráma bratislavského podhradia. Bartoš sa dlhé roky zaoberá problémom devastácie vzácneho historického, mestského a prírodného územia, ktoré sa nachádza v našom neďalekom susedstve a v súčasnosti podlieha radikálnym zmenám. Prináša „nadpolitickú“ a „nadčasovú“ úvahu o koncepte premien bratislavského podhradia, o tom, čo by bolo a mohlo byť, keby sme sa „započúvali“ do tohto unikátneho priestoru a rešpektovali jeho charakter. Vznikla tak svojho druhu časovo rozvrstvená socio-kultúrna sonda do premien tohto priestoru – vizuálna problémová mapa s návrhmi a ideami, ktoré autor vytrvalo distribuuje do sveta.

