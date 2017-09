Nocadeň zverejnila videoklip ku skladbe Čítaš mi z pier, zahrala si v ňom Lina Mayer

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská skupina Nocadeň zverejnila videoklip k pesničke Čítaš mi z pier z výberového albumu Introspekcia (2017). V klipe si zahrala i speváčka Lina Mayer, ktorá v piesni hosťuje.

Miesto natáčania bolo výnimočné

„Videoklip sme nakrúcali počas leta v Maďarsku. Režijne sa ho ujal Ján Varchola. Moja predstava o tom, ako by mal klip vyzerať, bola od začiatku celkom jasná. Chcel som vytvoriť obrazovú metaforu, ktorá by presne vystihovala tú skladbu, ale zároveň som nechcel, aby to pôsobilo prvoplánovo,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA líder Nocadeň Rasťo Kopina.

„Keď som napokon predostrel režisérovi námet k videu, okamžite po ňom skočil a povedal mi, že má jeden skvelý exteriér, ktorý si šetril na nejakú výnimočnú udalosť. Pár dní na to sme sa tam vybrali a to miesto mi doslova vyrazilo dych. Absolútne sa zhodovalo s mojou predstavou a krásne zapadlo do celkovej koncepcie videoklipu,“ poznamenal spevák.

Nakrúcanie bolo však podľa neho jedno z najnáročnejších, aké kapela dosiaľ absolvovala. „Chlapci si počas neho užili skutočné bahenné kúpele a my s Linou sme prekonali svoje osobné rekordy v počte spotrebovaných repelentov. Už pri obhliadke toho miesta sme totiž pochopili, že to bude jediná možnosť, ako to celé v zdraví prežiť,“ zasmial sa Kopina.

Pieseň, ku ktorej sa rozhodli nakrútiť videoklip, hovorí o vzďaľovaní sa v partnerskom vzťahu. „Je to pesnička o tom, keď vo vzťahu dochádza k vzájomnému nepochopeniu a zdá sa, akoby uviazol na plytčine,“ priblížil frontman kapely.

Nocadeň po zverejnení klipu plánujú i dva špeciálne narodeninové koncerty, 14. októbra vystúpia v košickej Kunsthalle a 19. októbra zavítajú do bratislavského MMC.