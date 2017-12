Nocadeň zverejnili videoklip k novej verzii pesničky Buď hviezda so symfonickým orchestrom

BRATISLAVA 9. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská skupina Nocadeň zverejnila videoklip k novej verzii skladby Buď hviezda, ktorú nahrali na jeseň so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.

Pozitívne ohlasy na novinku

Originál skladby vznikol pred pätnástimi rokmi. Speváka Rasťa Kopinu viedla k jej zloženiu motivácia zachrániť si vzťah s priateľkou.

“Iba veľmi výnimočne som zvykol písať text vopred, no v tomto prípade to tak bolo. Išlo totiž o skutočné vyznanie lásky a snahu o uzmierenie sa s mojou vtedajšou priateľkou. To, že táto skladba vo svojej dobe výrazne zarezonovala u našich fanúšikov, dokazuje, že som to dokázal napísať veľmi presvedčivo. Nakoniec, z toho vzťahu sa zrodila nielen táto pesnička, ale aj dcérka Nina,” povedal v rozhovore pre agentúru SITA.

Na novinku má zatiaľ podľa vlastných slov iba pozitívne ohlasy. “Podľa reakcií našich fanúšikov je to trefa do čierneho. Som veľmi rád, že skladba vďaka Symfonickému orchestru Slovenského rozhlasu znova ožíva a objavuje sa v tejto inkarnovanej verzii,” poznamenal.

Režisérom Ján Varchola

Videoklip nakrútili pod vedením režiséra Jána Varcholu na starej povale.

“Klip k pôvodnej verzii s brušnou tanečnicou a kaleidoskopom bol natoľko výrazný, že sme si nechceli pomáhať archívnymi zábermi. Keď sme sa s Jánom bavili o koncepte, ako by sme to mohli stvárniť, hľadali sme iné výrazové prostriedky. Chceli sme farebný, svetielkový klip, v ktorom by bol ľahúčky odkaz Vianoc. Videoklip sa odohráva na starej povale a celé to tam bliká ako vianočný stromček. K tomuto efektu sme použili špeciálne LED trubice, ktoré nám túto atmosféru pomohli úžasne vytvoriť,” priblížil Kopina.

“Tým, že sa nakrúcalo na nevykúrenej povale a pri pomerne nízkej teplote, bolo to celkom drsné. Lenže my sme už klipy natáčali všelikde, aj v bažinách. V tomto sme, zdá sa odolní, ako vojenské jednotky SEAL,” zasmial sa sympatický Košičan.