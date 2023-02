Nominácia Klusa je podľa Fica „trafikou“ za 1,5 milióna eur. Držíte týchto bastardov pri moci, odkázal Čaputovej (video)

Poslanec Martin Klus zarobí za šesť rokov pôsobenia na Európskom dvore audítorov v Luxemburgu 1,5 milióna eur. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico s tým, že nominácia Klusa do tejto funkcie je „trafikou“ za to, že zradil stranu Sloboda a Solidarita v prospech Igora Matoviča. Klus pritom podľa Fica ako politológ vôbec na podobnú pozíciu nemá kvalifikáciu.

Prezidentka by mala konať

„Práca v tejto inštitúcii si vyžaduje veľkú mieru kvalifikovanosti,“ povedal Fico. Podľa neho sa však rozdávanie takzvaných trafík v poslednej dobe stalo pomerne tradičné. Pripomenul pritom funkcie pre poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osonosti (OĽaNO) Máriu Šofranko a Erika Ňarjaša.

Fico preto vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby v záležitosti s Klusom konala, keďže je to aj jej zodpovednosť. „Držíte týchto bastardov pri moci,“ dodal šéf Smeru.

Podľa vlády spĺňa požiadavky

Vláda v utorok 31. januára schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho dvora audítorov. Klus podľa návrhu spĺňa požiadavku nezávislej a osobitne kvalifikovanej osobnosti vzhľadom na jeho skúsenosti zo zastávania vysokých štátnych funkcií, menovite jeho pôsobenie ako štátneho tajomníka na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Počas svojho pôsobenia v tejto funkcii mal v pôsobnosti európske záležitosti vrátane výdavkovej stránky rozpočtu EÚ a koordináciu európskych politík naprieč ministerstvami SR a zároveň aj prípravu agendy premiéra na Európsku radu,“ uvádza sa v návrhu.

Ako štátny tajomník rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí bol Klus tiež zodpovedný za prípravu a koordináciu pozície Slovenska na Európsku radu pri schvaľovaní viacročného finančného rámca rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027.

Takisto pôsobil na pozícii podpredsedu Výboru pre Európske záležitosti Národnej rady SR, pričom v tejto pozícii sa aktívne venoval aj agende Európskeho dvora audítorov.