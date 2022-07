Nominácia Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov je známa, tréner Feneš musel robiť neočakávané zmeny (video)

Tréner slovenskej reprezentácie hokejistov do 20 rokov Ivan Feneš v nedeľu oznámil záverečnú nomináciu na juniorské majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia od 9. do 20. augusta v kanadskom Edmontone.

Štyri neočakávané zmeny

Ako referuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), figuruje v nej i trojica útočníkov Peter Repčík, Ľubomír Kupčo a Jakub Kolenič. Tí na pôvodnom zozname nahradili Alexa Čiernika, Samuela Krajča a Jána Lašáka. Brankár Patrik Andrisík zas vystriedal chorého Rastislava Eliaša.

„Ide o štyri zmeny, ktoré prišli neočakávane. Bohužiaľ, taký je hokejový život. Rasťa Eliaša vyradila choroba. Čiernik nemôže cestovať do Kanady vzhľadom na covidové obmedzenia spojené so vstupom do krajiny. Ide o administratívnu záležitosť, ktorú sme nedokázali ovplyvniť. Lašák a Krajč opustili kemp z dôvodu vlastného rozhodnutia. Namiesto nich sme do tímu opätovne povolali trio Repčík, Kupčo a Kolenič. Eliaša nahradil Andrisík. Všetci prichádzajú s nadšením a enormným záujmom reprezentovať Slovensko na juniorskom šampionáte, čo nás teší,“ povedal Feneš.

S tromi hráčmi sa ešte rozlúčia

Slovenská výprava odletí do dejiska MSJ v Edmontone v utorok v skorých ranných hodinách. V prvom týždni kanadskej fázy prípravy budú mať tréneri k dispozícii 28 hokejistov – troch brankárov, deväť obrancov a 16 útočníkov.

Pred začiatkom turnaja, ktorý pre pandémiu ochorenia COVID-19 preložili z prelomu rokov 2021 a 2022 na netradičný augustový termín, sa s tromi rozlúčia. Na finálnu šampionátovú súpisku môžu zapísať najviac 25 hráčov – 22 korčuliarov a troch brankárov.

V rámci prípravy na ostrý štart MS „20“ absolvujú zverenci trénera Feneša dva prípravné zápasy – prvý 4. augusta od 13.00 miestneho času (21.00 SELČ) v Rogers Place proti Nemecku, druhý o deň neskôr 5. augusta od 15.00 miestneho času (23.00 SELČ) v tréningovej aréne proti Švajčiarsku.

Do turnaja vstúpia slovenskí reprezentanti 9. augusta od 12.00 miestneho času (20.00 SELČ) proti českým rovesníkom. V základnej A-skupine si zmerajú sily aj s domácou Kanadou, Lotyšskom a Fínskom.

Nominácia Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov: zdroj: oficiálny web SZĽH Brankári: Šimon Latkóczy, Patrik Andrisík, Tomáš Boľo Obrancovia: Boris Žabka, Jozef Viliam Kmec, Dávid Nátny, Adam Stripai, Denis Bakala, Šimon Bečár, Rayen Petrovický, Šimon Groch, Maxim Štrbák Útočníci: Roman Faith, Jakub Demek, Oleksij Myklucha, Oliver Stümpel, Martin Mišiak, Matej Kašlík, Samuel Honzek, Maroš Jedlička, Jakub Kolenič, Libor Nemec, Michael Laurenčík, Dalibor Dvorský, Servác Petrovský, Ľubomír Kupčo, Peter Repčík, Adam Sýkora