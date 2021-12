Nomináciám na filmové ceny Zlatý glóbus vládnu snímky Belfast a Sila psa

Zoznamu kandidátov vo filmových kategóriách 79. ročníka udeľovania cien Zlatý glóbus vládnu snímky Belfast a Sila psa, ktoré si vyslúžili po sedem nominácií.

Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA), ktorá ocenenia udeľuje, pritom nominácie v pondelok vyhlásila napriek skepse zo strany zábavného priemyslu po rozsiahlej kritike, ktorá organizáciu prinútila zrušiť televízny galavečer a prehodnotiť zloženie svojich členov.

Nominácie v kategórii dramatických filmov si vyslúžili gotický western Sila psa, sci-fi epos Duna, rodinná dráma CODA, tenisový životopisný film King Richard a autobiografický Belfast Kennetha Branagha.

Päticu nominovaných komédií alebo muzikálov tvoria apokalyptická komédia Don’t Look Up, dramédia Licorice Pizza, nové spracovanie legendárneho muzikálu West Side Story, životopisný muzikál Tick, Tick … Boom! a Cyrano.

Televíznym kategóriám vládne Boj o moc (2018) z produkcie HBO s piatimi nomináciami.

To by zvyčajne vyvolalo vlnu radosti medzi nominovanými i v štúdiách, no ako uvádza agentúra AP, v pondelok ráno zatiaľ nikto z nominovaných neoslavoval, aspoň nie verejne.

HFPA pritom o sebe tvrdí, že sa zmenila, za svoju prezidentku si zvolila Helen Hoehne, vytvorila funkciu úradníka pre diverzitu, vymenila svoje predstavenstvo, prijala 21 nových členov, vrátane šiestich čiernych novinárov, uzavrela päťročné partnerstvo s Národnou asociáciou pre pokrok ľudí farebnej pleti (NAACP) a upravila svoj pracovný kódex.

To všetko po tom, ako Los Angeles Times odhalil viaceré prípady neetického správania HFPA a tiež skutočnosť, že medzi 87 hlasujúcimi členmi nie je ani jediný čierny novinár.

Štúdiá následne oznámili, že budú glóbusy bojkotovať a viac ako 100 PR spoločností oznámilo, že ich klienti s organizáciou nebudú spolupracovať, ak okamžite neurobí zmeny. Tom Cruise dokonca vrátil svoje tri ceny.

Víťazov vyhlásia 9. januára, no podujatie nebudú naživo vysielať.

79. ročník udeľovania cien Zlatý glóbus

prehľad nominácií

FILMY

Najlepší film – dráma

Belfast

CODA

Duna

King Richard

Sila psa

Najlepší film – komédia alebo muzikál

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick … Boom!

West Side Story

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – dráme

Mahershala Ali – Swan Song

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Sila psa

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – dráme

Jessica Chastain – Očami Tammy Faye

Olivia Colman – Temná dcéra

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Lady Gaga – Klan Gucci

Kristen Stewart – Spencer

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli

Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up

Peter Dinklage – Cyrano

Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom!

Cooper Hoffman – Licorice Pizza

Anthony Ramos – In the Heights

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli

Marion Cotillard – Annette

Alana Haim – Licorice Pizza

Jennifer Lawrence – Don’t Look Up

Emma Stone – Cruella

Rachel Zegler – West Side Story

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Ben Affleck – The Tender Bar

Jamie Dornan – Belfast

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Kodi Smit-McPhee – Sila psa

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Caitríona Balfe – Belfast

Ariana DeBose – West Side Story

Kirsten Dunst – Sila psa

Aunjanue Ellis – King Richard

Ruth Negga – Passing

Najlepšia filmová réžia

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Sila psa

Maggie Gyllenhaal – Temná dcéra

Steven Spielberg – West Side Story

Denis Villeneuve – Duna

Najlepší filmový scenár

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Sila psa

Adam McKay – Don’t Look Up

Aaron Sorkin – Being the Ricardos

Najlepšia pôvodná filmová hudba

Alexandre Desplat – Francúzska depeša Liberty, Kansas Evening Sun

Germaine Franco – Encanto: Čarovný svet

Jonny Greenwood – Sila psa

Alberto Iglesias – Paralelné matky

Hans Zimmer – Duna

Najlepšia pôvodná pieseň

Be Alive – z filmu King Richard

Dos Orugitas – z filmu from Encanto: Čarovný svet

Down to Joy – z filmu Belfast

Here I Am (Singing My Way Home) – z filmu Respect

No Time to Die – z filmu Nie je čas zomrieť

Najlepší animovaný film

Encanto: Čarovný svet

Utiecť

Luca

Moja afganská rodina

Raya a posledný drak

Najlepší cudzojazyčný film

Kupé č. 6

Doraibu mai ká

Božia ruka

Hrdina

Paralelné matky

TELEVÍZIA

Najlepší televízny seriál – dráma

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Boj o moc

Najlepší televízny seriál – komédia alebo muzikál

Veľká

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Najlepší limitovaný seriál alebo televízny film

Dopesick

American Crime Story – Impeachment

Slúžka

Mare z Easttownu

Podzemná železnica

Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli – dráme

Brian Cox – Boj o moc

Jung-jae Lee – Squid Game

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong – Boj o moc

Omar Sy – Lupin

Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli – dráme

Uzo Aduba – V odbornej starostlivosti

Jennifer Aniston – The Morning Show

Christine Baranski – Dobrý boj

Elisabeth Moss – Príbeh služobníčky

Mj Rodriguez – Pose

Najlepší mužský herecký výkon v seriáli – komédii alebo muzikáli

Anthony Anderson – Black-ish

Nicholas Hoult – Veľká

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Najlepší ženský herecký výkon v seriáli – komédii alebo muzikáli

Hannah Einbinder – Hacks

Elle Fanning – Veľká

Issa Rae – Nesvoja

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Jean Smart – Hacks

Najlepší mužský herecký výkon v limitovanom seriáli alebo televíznom filme

Paul Bettany – WandaVision

Oscar Isaac – Scény z manželského života

Michael Keaton – Dopesick

Ewan McGregor – Halston

Tahar Rahim – Had

Najlepší ženský herecký výkon v limitovanom seriáli alebo televíznom filme

Jessica Chastain – Scény z manželského života

Cynthia Erivo – Génius: Aretha

Elizabeth Olsen – WandaVision

Margaret Qualley – Slúžka

Kate Winslet – Mare z Easttownu

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v televízii

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin – Boj o moc

Mark Duplass – The Morning Show

Brett Goldstein – Ted Lasso

Yeong-su Oh – Squid Game

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v televízii

Jennifer Coolidge – Biely lotos

Kaitlyn Dever – Dopesick

Andie MacDowell – Slúžka

Sarah Snook – Boj o moc

Hannah Waddingham – Ted Lasso