Nominácie na ceny jubilejného 60. ročníka Grammy ovládol Jay Z

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) – Americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied dnes zverejnila nominácie na hudobné ceny Grammy. Zoznamu kandidátov vládne americký rapper Jay Z, ktorý si na konto pripísal dovedna osem nominácií.

Album roka a nahrávka roka

Štyridsaťsedemročný rodák z New Yorku sa so štúdiovkou 4:44 (2017) uchádza o najprestížnejšie ocenenie za album roka a trofej tiež môže získať v kategóriách Nahrávka roka, Skladba roka či Najlepší videoklip. Manžel speváčky Beyoncé je okrem toho nominovaný v každej rapovej kategórii.

O jednu nomináciu menej si na konto pripísal Kendrick Lamar, ktorý sa rovnako uchádza o cenu vo všetkých rapových kategóriách a so štúdiovkou Damn bojuje aj o cenu za album roka. Päticu nominovaných v tejto kategórii dopĺňajú nahrávky „Awaken, My Love!“ (2016) od Childish Gambina, Melodrama (2017) od Lorde a 24K Magic (2016) od Bruna Marsa, ktorého nominovali celkovo šesťkrát.

Despacito od Luisa Fonsiho

Piesňou roka sa okrem Jay Z-ho skladby 4:44 môžu stať aj Despacito od Luisa Fonsiho, Daddy Yankeeho a Justina Biebera, Issues od Julie Michaels, 1-800-273-8255 od Logica, Alessie Cary a Khalida a That’s What I Like od Bruna Marsa. Despacito je spoločne s piesňami Redbone od Childish Gambina, The Story Of O.J. od Jay Z, Humble od Kendricka Lamara a 24K Magic od Bruna Marsa nominované za Nahrávku roka. O cenu pre najlepšieho nováčika sa uchádzajú Alessia Cara, Khalid, Lil Uzi Vert, Julia Michaels a SZA.

Nominácie v štyroch hlavných kategóriách – Album roka, Skladba roka, Nahrávka roka a Nováčik roka predstavila speváčka a skladateľka Andra Day. Nominovaných vyberali spomedzi hudobných nahrávok vydaných medzi 1. októbrom 2016 a 30. septembrom 2017. Ceremoniál jubilejného 60. ročníka udeľovania cien Grammy sa uskutoční v nedeľu 28. januára v newyorskej Madison Square Garden, pričom moderovať ho opäť bude anglický herec a moderátor James Corden.

NOMINÁCIE – GRAMMY

Album roka:

Childish Gambino – „Awaken, My Love!“

Jay Z – 4:44

Kendrick Lamar – Damn

Lorde – Melodrama

24K Magic – Bruno Mars

Pieseň roka:

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber – Despacito

Jay Z – 4:44

Julia Michaels – Issues

Logic feat. Alessia Cara & Khalid – 1-800-273-8255

Bruno Mars – That’s What I Like

Nahrávka roka:

Childish Gambino – Redbone

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber – Despacito

Jay Z – The Story Of O.J.

Humble – Kendrick Lamar

Bruno Mars – 24K Magic

Najlepší nováčik roka:

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA