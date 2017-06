Nominácie na ME vo futbale do 21 rokov: Slovákom chýba Duda, Poliakom Milik a Angličanom Rasford

KRAKOV 15. júna (WebNoviny.sk) – Majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov v Poľsku (16. – 30. júna 2017) odštartujú piatkovými úvodnými stretnutiami, od minulého týždňa sú známe konečné 23-členné nominácie všetkých mužstiev vrátane štyroch účastníkov základnej A-skupiny – Anglicka, Švédska, domáceho Poľska aj Slovenska.

Každý z kvarteta trénerov výberov “áčka” sa na šampionáte s mottom “Hviezdy dneška, superhviezdy zajtrajška” bude musieť zaobísť bez niekoľkých hráčov, ktorí spĺňajú vekovú podmienku (roč. nar. 1994 a mladší), no z rôznych dôvodov absentujú.

Hapal dostal dve negatívne odpovede

Keďže ME “21” nie sú súčasťou kalendára Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), kluby nie sú povinné uvoľniť na tento turnaj svojich hráčov.

Český kouč mladých Slovákov Pavel Hapal dostal dve negatívne odpovede a nemôže rátať s Ondrejom Dudom (Hertha Berlín) a Dávidom Ivanom (Sampdoria Janov). Obaja títo stredopoliari boli počas sezóny dlhodobo zranení. Zdravotné problémy s kolenom v závere prípravy vyradili záložníka Jakuba Hromadu.

Lodivod domácich Poliakov Marcin Dorna musel prijať zamietavé stanovisko SSC Neapol, v ktorého kádri sú vedno s Marekom Hamšíkom aj Arkadiusz Milik a Piotr Zieliňski.

“Počas sezóny sme odohrali viac než 50 súťažných stretnutí; nová sa začne 30. júna 2017, keď sa všetci hráči zhromaždia a vstúpia do prípravy na ročník 2017/2018. Nie je možné, aby sme mali hráčov v klube až v druhej polovici júla,” uviedol športový riaditeľ SSC Neapol Cristiano Giuntoli v oficiálnom liste, zverejnil ho web Poľského futbalového zväzu (PZPN).

Boothroyd nemá žiadneho legionára

Tréner Angličanov Aidy Boothroyd nemá vo svojom výbere žiadneho legionára. Vekovú podmienku pre účasť na ME “21” spĺňajú aj známe tváre z Premier League – Marcus Rashford z Manchestru United či duo z Tottenhamu Hotspur Dele Alli, Eric Dier. Túto trojicu povolal kouč A-tímu Gareth Southgate na júnové zápasy proti Škótsku a Francúzsku, čo znamenalo ich neúčasť na šampionáte v Poľsku.

“V A-mužstve je Marcus právom už jeden rok. Svojimi výkonmi si v ňom vypýtal miesto. Má 19 rokov, za sebou výnimočnú sezónu a prakticky 60 zápasov. Niekto ho musí chrániť, chrániť vývoj mladého hráča, a je to moja úloha. Musel som spraviť toto rozhodnutie,” uviedol pre web národnej asociácie FA Southgate, ktorý viedol národný tím do 21 rokov na ostatných ME v Česku (2015).

“Marcus odohral za dvadsaťjednotku v tomto cykle menej duelov než Eric Dier a Dele Alli; na ME neposielame týchto hráčov a nepošleme ani Marcusa,” uzavrel Southgate. Rashford, Dele Alli aj Dier vlani reprezentovali Anglicko na seniorských ME vo Francúzsku.

Lindelöf išiel do ManUtd za 40 miliónov eur

Kormidelník Švédov Haakan Ericson dostal negatívnu odpoveď od najnovšej akvizície Manchestru United Victora Lindelöfa, Ludwiga Augustinssona (FC Kodaň) aj Emila Kraftha (FC Bologna) – obrancov, ktorí sú v nízkom veku stabilnými členmi A-tímu.

Príchod Lindelöfa v stredu potvrdil Manchester United, hovorilo sa o sume vyššej než 40 miliónov eur. Augustinsson, ktorý bude od leta hráčom Werderu Brémy, prenikol do najlepšej jedenástky skupinovej fázy Ligy majstrov 2016/2017 podľa oficiálneho webu súťaže.

Nominácia Slovenska:

Brankári: Adrián Chovan (AS Trenčín), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Marek Rodák (FC Fulham/Angl.)

Obrancovia: Milan Škriniar (Sampdoria Janov/Tal.), Lukáš Skovajsa (AS Trenčín), Tomáš Huk, Ľubomír Šatka (obaja FC DAC 1904 Dunajská Streda), Denis Vavro, Róbert Mazáň (obaja MŠK Žilina), Branislav Niňaj (KSC Lokeren/Belg.), Martin Valjent (Ternana Calcio/Tal.)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland/Dán.), László Bénes (Borussia Mönchengladbach/Nem.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Matúš Bero (Trabzonspor/Tur.), Nicolas Špalek, Miroslav Káčer (obaja MŠK Žilina), Martin Chrien (Viktoria Plzeň/ČR), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk/Poľ.)

Útočníci: Pavol Šafranko (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Adam Zreľák (FK Jablonec/ČR), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov/Poľ.)

Tréner: Pavel Hapal (47 rokov)

Nominácia Poľska:

Brankári: Bartlomiej Dragowski (ACF Fiorentina/Tal.), Maksymilian Stryjek (AFC Sunderland/Angl.), Jakub Wrabel (GKS Olimpia Grudziadz)

Obrancovia: Jan Bednarek, Tomasz Kedziora (obaja Lech Poznaň), Krystian Bielik (FC Arsenal/Angl.), Pawel Dawidowicz (VfL Bochum/Nem.), Jaroslaw Jach (Zaglebie Lubin), Pawel Jaroszyňski (Cracovia Krakov), Igor Lasicki (FC Carpi/Tal.), Przemyslaw Szymiňski (Wisla Plock)

Stredopoliari: Adam Buksa, Jaroslaw Kubicki (obaja Zaglebie Lubin), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia Bialystok), Bartosz Kapustka (Leicester City/Angl.), Karol Linetty (Sampdoria Janov/Tal.), Patryk Lipski (bez klubovej príslušnosti), Lukasz Moneta (Ruch Chorzów), Radoslaw Murawski (Piast Gliwice)

Útočníci: Dawid Kownacki (Lech Poznaň), Jaroslaw Niezgoda (Ruch Chorzów), Krzysztof Piatek (Cracovia Krakov), Mariusz Stepiňski (FC Nantes/Fr.)

Tréner: Marcin Dorna (37 rokov)

Nominácia Anglicka:

Brankári: Angus Gunn (Manchester City), Jonathan Mitchell (Derby County), Jordan Pickford (AFC Sunderland)

Obrancovia: Calum Chambers, Rob Holding (obaja FC Arsenal), Ben Chilwell (Leicester City), Kortney Hause, Dominic Iorfa (obaja Wolverhampton Wanderers), Mason Holgate (FC Everton), Alfie Mawson (Swansea City), Jack Stephens, Matt Targett (obaja FC Southampton)

Stredopoliari: Lewis Baker, Nathaniel Chalobah (obaja FC Chelsea), Jack Grealish (Aston Villa), Will Hughes (Derby County), John Swift (FC Reading), James Ward-Prowse (FC Southampton)

Útočníci: Tammy Abraham (FC Chelsea), Demarai Gray (Leicester City), Jacob Murphy (Norwich City), Nathan Redmond (FC Southampton), Cauley Woodrow (FC Fulham)

Tréner: Aidy Boothroyd (46 rokov)

Nominácia Švédska:

Brankári: Anton Cajtoft (Jönköpings Södra), Pontus Dahlberg (IFK Göteborg), Tim Erlandsson (Athletic Eskilstuna)

Obrancovia: Linus Wahlqvist, Filip Dagerstaal (obaja IFK Norrköping), Jacob Une Larsson (Djurgaarden IF), Joakim Nilsson, Adam Lundqvist (obaja IF Elfsborg), Isak Ssewankambo (FK Molde/Nór.), Franz Brorsson (Malmö FF), Egzon Binaku (BK Häcken)

Stredopoliari: Simon Tibbling (FC Groningen/Hol.), Alexander Fransson (FC Bazilej/Švaj.), Kristoffer Olsson, Amin Affane (obaja AIK Štokholm), Muamer Tankovič (AZ Alkmaar/Hol.), Melker Hallberg (Kalmar FF), Kerim Mrabti (Djurgaarden IF), Niclas Eliasson (IFK Norrköping), Joel Asoro (AFC Sunderland/Angl.)

Útočníci: Carlos Strandberg (KVC Westerlo/Belg.), Gustav Engvall (Djurgaarden IF), Pawel Cibicki (FF Malmö)

Tréner: Haakan Ericson (57 rokov)