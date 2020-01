Nominácie na Oscara ovládol Joker, po 10 majú Ír a Vtedy v Hollywoode

Zoznamu kandidátov v 92. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied vládne temná komiksovka Joker s jedenástimi nomináciami. Po desať majú mafiánsky epos Ír, vojnová dráma 1917 a dramédia Vtedy v Hollywoode a po šesť si vyslúžili Králiček Jojo, Malé ženy, Manželská história a Parazit.

Joker sa uchádza o ceny pre film, herca v hlavnej úlohe (Joaquin Phoenix), za réžiu (Todd Phillips), adaptovaný scenár (Todd Phillips a Scott Silver) a tiež kameru, kostýmy, strih, masky, pôvodnú hudbu, strih a mix zvuku.

V kategórii Najlepší film mu konkurujú 1917, Ír, Manželská história, Králiček Jojo, Vtedy v Hollywoode, Parazit, Le Mans ’66 a Malé ženy. V kategórii medzinárodných filmov nominovali francúzskych Bedárov, severomacedónsku Krajinu medu, poľské Boże Ciało, španielsku snímku Bolesť a sláva a juhokórejského Parazita.

Cenu pre najlepší dokumentárny film môžu získať Americká fabrika, Jaskyňa, The Edge of Democracy, Pre Samu a Krajina medu. Najlepším animovaným filmom sa stane jeden z pätice Ako si vycvičiť draka 3, Kde je moje telo?, Klaus, Hľadá sa Yeti a Toy Story 4.

Päticu nominovaných režisérov spolu s Toddom Phillipsom tvoria Džun-ho Pon (Parazit), Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (Ír) a Quentin Tarantino (Vtedy v Hollywoode).

Joaquinovi Phoenixovi v kategórii Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe konkurujú Antonio Banderas (Bolesť a sláva), Leonardo DiCaprio (Vtedy v Hollywoode), Adam Driver (Manželská história) a Jonathan Pryce (Dvaja pápeži).

Päticu herečiek nominovaných za hlavné úlohy tvoria Cynthia Erivo (Harriet), Saoirse Ronan (Malé ženy), Charlize Theron (Bombshell), Renée Zellweger (Judy) a Scarlett Johansson (Manželská história), ktorú nominovali aj za vedľajšiu rolu v snímke Králiček Jojo.

Päticu herečiek nominovaných za vedľajšie roly dopĺňajú Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Manželská história), Florence Pugh (Malé ženy) a Margot Robbie (Bombshell). Medzi mužmi si nominácie za vedľajšie úlohy vyslúžili Tom Hanks (Výnimočný priateľ), Anthony Hopkins (Dvaja pápeži), Al Pacino (Ír), Joe Pesci (Ír) a Brad Pitt (Vtedy v Hollywoode).

Nominácie v pondelok v priamom prenose vyhlásili John Cho a Issa Rae. Oscary rozdajú v nedeľu 9. februára v hollywoodskom Dolby Theatre.

92. ročník udeľovania Oscarov

prehľad nominácií

Najlepší film

1917

Ír

Joker

Manželská história

Králiček Jojo

Vtedy v Hollywoode

Parazit

Le Mans ’66

Malé ženy

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Antonio Banderas – Bolesť a sláva

Adam Driver – Manželská história

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – Dvaja pápeži

Leonardo DiCaprio – Vtedy v Hollywoode

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Tom Hanks – Výnimočný priateľ

Anthony Hopkins – Dvaja pápeži

Al Pacino – Ír

Joe Pesci – Ír

Brad Pitt – Vtedy v Hollywoode

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Manželská história

Saoirse Ronan – Malé ženy

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Kathy Bates – Richard Jewell

Laura Dern – Manželská história

Margot Robbie – Bombshell

Scarlett Johansson – Králiček Jojo

Florence Pugh – Malé ženy

Réžia

Džun-ho Pon – Parazit

Sam Mendes – 1917

Todd Phillips – Joker

Martin Scorsese – Ír

Quentin Tarantino – Vtedy v Hollywoode

Adaptovaný scenár

Steven Zaillian – Ír

Taika Waititi – Králiček Jojo

Todd Phillips, Scott Silver – Joker

Greta Gerwig – Malé ženy

Anthony McCarten – Dvaja pápeži

Pôvodný scenár

Rian Johnson – Na nože

Noah Baumbach – Manželská história

Quentin Tarantino – Vtedy v Hollywoode

Džun-ho Pon, Won-han Džin – Parazit

Sam Mendes a Krysty Wilson-Cairns – 1917

Najlepší medzinárodný film

Francúzsko – Bedári

Severné Macedónsko – Krajina medu

Poľsko – Boże Ciało (anglický názov: Corpus Christi)

Južná Kórea – Parazit

Španielsko – Bolesť a sláva

Najlepší dokumentárny film

Americká fabrika

Jaskyňa

The Edge of Democracy

Pre Samu

Krajina medu

Najlepší animovaný film

Ako si vycvičiť draka 3

Hľadá sa Yeti

Toy Story 4

Klaus

Kde je moje telo?

Pôvodná filmová pieseň

I’m Standing With You z filmu Breakthrough (hudba a text: Diane Warren)

Into The Unknown z filmu Ľadové kráľovstvo II (hudba a text: Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopez)

Stand Up z filmu Harriet (hudba a text: Joshuah Brian Campbell a Cynthia Erivo)

(I’m Gonna) Love Me Again z filmu Rocketman (hudba: Elton John, text: Bernie Taupin)

I Can’t Let You Throw Yourself Away z filmu Toy Story 4 (hudba a text: Randy Newman)

Pôvodná filmová hudba

Hildur Gudnadóttir – Joker

Alexandre Desplat – Malé ženy

Randy Newman – Manželská história

Thomas Newman – 1917

John Williams – Star Wars: Vzostup Skywalkera

Kamera

Roger Deakins – 1917

Rodrigo Prieto – Ír

Lawrence Sher – Joker

Jarin Blaschke – Maják

Robert Richardson – Vtedy v Hollywoode

Kostýmy

Christopher Peterson, Sandy Powell – Ír

Mayes C. Rubeo – Králiček Jojo

Jacqueline Durran – Malé ženy

Arianne Phillips – Vtedy v Hollywoode

Mark Bridges – Joker

Masky

Bombshell – Kazu Hiro, Anne Morgan a Vivian Baker

Joker – Nicki Ledermann a Kay Georgiou

Judy – Jeremy Woodhead

Vládkyňa zla 2 – Paul Gooch, Arjen Tuiten a David White

1917 – Naomi Donne, Tristan Versluis a Rebecca Cole

Strih

Thelma Schoonmaker – Ír

Tom Eagles – Králiček Jojo

Jeff Groth – Joker

Andrew Buckland, Michael McCusker – Le Mans ’66

Jinmo Yang – Parazit

Výprava

Dennis Gassner, Lee Sandales – 1917

Bob Shaw, Regina Graves – Ír

Ra Vincent, Nora Sopková – Králiček Jojo

Barbara Ling, Nancy Haigh – Vtedy v Hollywoode

Ha-jun Lee, Won-Woo Cho – Parazit

Strih zvuku

Le Mans ’66 – Donald Sylvester

Joker – Alan Robert Murray

1917 – Oliver Tarney a Rachael Tate

Vtedy v Hollywoode – Wylie Stateman

Star Wars: Vzostup Skywalkera – Matthew Wood a David Acord

Mix zvuku

Ad Astra – Gary Rydstrom, Tom Johnson a Mark Ulano

Le Mans ’66 – Paul Massey, David Giammarco a Steven A. Morrow

1917 – Mark Taylor a Stuart Wilson

Joker – Tom Ozanich, Dean Zupancic a Tod Maitland

Vtedy v Hollywoode – Michael Minkler, Christian P. Minkler a Mark Ulano

Vizuálne efekty

Avengers: Endgame – Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken a Dan Sudick

Ír – Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser a Stephane Grabli

Leví kráľ – Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones a Elliot Newman

1917 – Guillaume Rocheron, Greg Butler a Dominic Tuohy

Star Wars: Vzostup Skywalkera – Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach a Dominic Tuohy

Najlepší krátky animovaný film

Dcéra

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sestra

Najlepší hraný krátky film

Bratstvo

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Najlepší krátky dokumentárny film

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha