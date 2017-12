Nominanti SNS chcú údajne pokračovať v stíhačkách MiG-29, pomohlo by to záujmom Ruska

BRATISLAVA 9. decembra (WebNoviny.sk) – Odkedy SNS po voľbách prevzala ministerstvo obrany, robí všetky kroky k tomu, aby Slovensko odložilo plány na nákup západných stíhačiek, píše Denník N.

Nominanti Andreja Danka na ministerstve obrany sú pripravení presadiť strategické rozhodnutie, ktoré bude priamo nahrávať záujmom Ruskej federácie. Podľa informácií Denníka N chcú podpísať zmluvy s ruskými firmami, vďaka ktorým by sa predĺžila prevádzka stíhačiek MiG-29. Tým by sa na neurčito odložili všetky doterajšie plány na prezbrojenie slovenského letectva západnými stíhačkami. Slovensko by onedlho mohlo byť jedinou krajinou v NATO, ktorá je odkázaná na stíhačky ruskej výroby.

Pravdepodobnosť predĺženia zmluvy

Denník pripomína, že generálny tajomník služobného úradu Ján Hoľko už v októbri novinárom povedal, že technická životnosť slovenských migov je stanovená do rokov 2029 až 2035. Slovensko by si teda v extrémnom prípade mohlo stíhačky ruskej výroby ponechať až do tejto doby. Armáda dnes migy využíva na základe servisnej (takzvanej abonetskej) zmluvy, ktorú má s Rusmi podpísanú do konca roku 2019. Je pravdepodobné, že SNS bude chcieť v najbližších mesiacoch túto zmluvu predĺžiť.

Informácie o zámere pokračovať v migoch potvrdili Denníku N dva od seba nezávislé zdroje. Minister Peter Gajdoš (nominant SNS) podľa nich už tento scenár začal komunikovať i na niektorých svojich neverejných stretnutiach. Oficiálne to však ministerstvo potvrdiť nechce. V piatok na tlačovej konferencii sa skúsil na stíhačky spýtať redaktor RTVS, ale hovorkyňa Danka Capáková mu neumožnila otázku dokončiť – s vysvetlením, že témou tlačovej konferencie boli kontroly v muničných skladoch, a nie stíhačky.

Vychádzajú z odporúčaní NATO

Denník N poslal ministerstvu priamu otázku, či sa chystá podpísať s Rusmi zmluvy na ďalšiu prevádzku migov, hovorkyňa na to nereagovala. Podľa informácií Denníka N chcú Dankovi nominanti obhajovať migy argumentom, že vychádzajú len z odporúčaní NATO. NATO už od roku 2010 odporúča krajinám ako je Slovensko, že nie je potrebné, aby sa venovali rozvoju stíhačiek, pretože tých je v rámci aliancie relatívne dosť. Miesto toho sa majú venovať budovaniu pozemného vojska.

Premiér Robert Fico už v lete oznámil, že pri stíhačkách očakáva „európske riešenie“. Neskôr ale začal brzdiť a hovoril, že otázka stíhačiek ho momentálne netrápi. „Toto je vec, ktorá nás bude zaujímať v roku 2022 alebo 2023, sme ešte ďaleko od toho,“ vyhlásil v septembri. Pokračovanie v migoch by tak mohlo naraziť len na odpor niektorých ľudí v Moste-Híd. Je ale možné, že SNS si nakoniec migy presadí za cenu toho, že koaličným partnerom na oplátku ustúpi v iných otázkach.