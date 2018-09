Nominanti SNS vystavili Slovensko potravinovému riziku, Sme rodina vyzýva Pellegriniho vládu

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Nové informácie súvisiace s obchodnou bilanciou slovenského agrosektoru podľa hnutia Sme rodina potvrdzujú, že slovenské pôdohospodárstvo prežíva jednu z najväčších a najťažších kríz.

V prvom polroku 2018 totiž Slovenská republika podľa týchto informácií zaznamenala medziročný prepad zahraničnej obchodnej bilancie v agrosektore až o 40,8 %. Konštatoval to v piatok predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár na brífingu.

Saldo sa prepadlo na historickú hodnotu

„Je až neuveriteľné, čo dokázali za 2,5 roka urobiť nominanti SNS so slovenským agrosektorom. Je šokujúce, že strana, ktorá mala na svojich billboardoch – Hrdo, odborne a slušne – nominovala do riadiacich funkcií rezortu, ktorý je zodpovedný za výživu občanov Slovenskej republiky ľudí, ktorí svojou nečinnosťou, neschopnosťou a ľahostajnosťou vystavili 5,5-miliónový národ takému potravinovému riziku, ktoré je neporovnateľné so žiadnym iným štátom Európskej únie,“ povedal v úvode tlačovej konferencie predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Hnutie v piatok poukázalo na to, že keď nastupovala ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná do svojej funkcie, bolo záporné saldo zahranično-obchodnej bilancie SR v agrosektore na úrovni 1,096 mld. eur, no za dva roky pôsobenia ministerky sa záporné saldo prepadlo na historickú hodnotu 1,402 mld. eur.

„V priamom prenose sledujeme, ako upadá naša krajina v tom najzákladnejšom merítku, a tým je potravinová sebestačnosť. Dva a polročné pôsobenie SNS v rezorte pôdohospodárstva zanechalo po sebe stav, kedy v prípade infekčného alebo bezpečnostného ohrozenia štátu nevieme u občanov SR pokryť ani základné výživové nároky,“ uviedol tímlíder hnutia pre oblasť pôdohospodárstva a potravinárstva Jaroslav Karahuta.

Doviezli sme viac potravín ako vyviezli

Najnovšie štatistiky hovoria podľa hnutia Sme rodina o ďalšom prepade zahranično-obchodnej bilancie SR v agrosektore až o 40,8 % za mesiace január až jún 2018.

„Premietnuté na peniaze, z pohľadu salda tejto bilancie sme doviezli za prvý polrok o 876 mil. eur viac produktov, ako sme vyviezli. Pričom dovážame hlavne potraviny, ktoré v našom klimatickom pásme nemáme problém vyprodukovať sami,“ ozrejmil Boris Kollár. Dodal, že podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní je podľa posledných meraní len 37,7 % a zvyšok, viac ako 62 % potravín, nakupujeme z dovozu.

Hnutie Sme rodina na základe prezentovaných výsledkov v piatok vyzvalo MPRV a vládu SR, aby naplnili platnú, vládou schválenú koncepciu z 5. novembra 2014 o rozvoji potravinárskeho priemyslu, ktorá má za cieľ zvýšiť potravinovú sebestačnosť na úroveň 80 % spotreby potravín.