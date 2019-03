Nór Bö napriek hustej hmle zvíťazil v šprinte, zo Slovákov sa v Osle najlepšie umiestnil Šíma

OSLO 22. marca (WebNoviny.sk) – Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö zvíťazil v piatkových rýchlostných pretekoch mužov na 10 km v rámci posledného kola Svetového pohára v nórskom Osle.

Dvadsaťpäťročný J. T. Bö triumfoval po jednej chybe na strelnici a najrýchlejšom bežeckom čase pred druhým v cieli Talianom Lukasom Hoferom, ktorý zaostal o 31,7 s za víťazom.

Tretí skončil Francúz Quentin Fillon-Maillet so stratou 35,0 s na najúspešnejšieho. Biatlonisti sa počas pretekov museli vyrovnať s hustou hmlou.

Bö istým držiteľom veľkého glóbusu

Sedemnásobný majster sveta Nór Johannes Thingnes Bö sa postavil už siedmy raz na najvyšší stupienok v rýchlostných pretekoch v aktuálnom ročníku. Celkovo si na svoje konto pripísal už štrnásty triumf od začiatku sezóny 2018/2019 a vyrovnal tak rekord Francúza Martina Fourcada (2016/2017) a Švédky Magdaleny Forsbergovej (2000/2001).

Trojnásobný olympijský medailista Johannes Thingnes Bö je už istým držiteľom veľkého glóbusu za celkový triumf vo SP, patrí mu aj malý glóbus za šprint. Najlepším biatlonistom sezóny sa stal premiérovo v kariére a ukončil tak kraľovanie francúzskej legendy Martina Fourcada.

Práve držiteľ veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov, fenomenálny Martin Fourcade sa po neúspešnom účinkovaní na nedávnych majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde rozhodol predčasne ukončiť sezónu a v Osle neštartuje.

V štartovom poli aj kvarteto Slovákov

V 113-člennom štartovom poli bola aj kvarteto Slovákov. Najlepšie obstál Michal Šíma, ktorý sa po jednej chybe na strelnici zaradil vo výsledkoch na 51. miesto s mankom 2:21,7 min na víťaza. Matej Kazár skončil na 77. priečke, keď trikrát nepresne namieril.

Tomáš Hasilla prišiel do cieľa po troch chybách na 79. pozícii. Martin Otčenáš päťkrát netrafil do terča a stačilo mu to iba na 91. miesto. V sobotňajších stíhacích pretekoch sa tak predstaví iba Michal Šíma.

Program 9. kola SP v nórskom Osle pokračuje v sobotu stíhacími pretekmi žien o 15.00 h a mužov o 17.15 h. V nedeľu sezónu uzavrú preteky s hromadným štartom žien o 13.45 h a mužov o 16.30