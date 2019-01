Nór Bö ovládol rýchlostné preteky v Anterselve, zo Slovákov najlepšie obstál Hasilla

ANTERSELVA 25. januára (WebNoviny.sk) – Víťazom rýchlostných pretekov mužov v 6. kole Svetového pohára v biatlone sa vo štvrtok v talianskej Anterselve stal Nór Johannes Thingnes Bö.

Dvadsaťpäťročný severan zvíťazil s jednou chybou na strelnici a najrýchlejším bežeckým výkonom s náskokom 17,5 s pred krajanom Erlendom Bjöntegaardom. Tretí skončil s odstupom 20,2 s Francúz Antonin Guigonnat.

Fourcade na strelnici nezaváhal

Trojnásobný majster sveta Johannes Thingnes Bö zvíťazil v piatych rýchlostných pretekoch v aktuálnom ročníku, celkovo si na svoje konto pripísal už desiaty triumf od začiatku sezóny 2018/2019. Olympijský víťaz z Pjongčangu je zároveň lídrom v celkovom poradí SP aj v hodnotení rýchlostných pretekov 2018/2019.

Obhajca veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov, fenomenálny Francúz Martin Fourcade na strelnici nezaváhal ani raz a obsadil 4. priečku. Za víťazom zaostal o 21,3 sekundy.

Zo Slovákov najlepšie obstál Hasilla

V 102-člennom štartovom poli boli aj štyria slovenskí reprezentanti. Najlepšie obstál Tomáš Hasilla, ktorý sa po dvoch chybách na strelnici zaradil vo výsledkoch na 47. miesto s mankom 1:54,8 min na víťaza. Michal Šima skončil na 50. priečke, keď raz nepresne namieril.

Matej Kazár prišiel do cieľa na 65. pozícii. Martin Otčenáš trikrát netrafil do terča a stačilo mu to iba na 68. miesto. Hasilla a Šíma sa predstavia v sobotňajších stíhacích pretekoch. Pre Šímu to bude iba druhý štart v ‚stíhačke‘ v kariére.

Program 6. kola SP v talianskej Anterselve pokračuje v sobotu stíhacími pretekmi žien o 13.30 h a mužov o 15.30 h. V nedeľu program uzavrú preteky s hromadným štartom žien o 12.45 h a mužov o 15.30 h.