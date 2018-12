Nór Bö triumfoval v pretekoch s hromadným štartom, fenomenálny Fourcade minul tri terče

NOVÉ MESTO NA MORAVE 23. decembra (WebNoviny.sk) – Víťazom pretekov s hromadným štartom mužov v 3. kole Svetového pohára v biatlone sa v nedeľu v českom Novom Meste na Morave stal Nór Johannes Thingnes Bö.

Dvadsaťpäťročný severan zvíťazil po bezchybnej streľbe a najrýchlejšom bežeckom výkone s náskokom 46,5 s pred Francúzom Quentinom Fillonom-Mailletom. Tretí skončil s odstupom 54,1 s Rus Jevgenij Garaničev. Olympijský víťaz z Pjongčangu J. T. Bö si na svoje konto pripísal už šiesty triumf z ôsmich pretekov od začiatku sezóny 2018/2019. Zároveň je nórsky biatlonista lídrom v celkovom poradí SP.

V závere sa poradie nezmenilo

Na štart sa postavilo 30 pretekárov. Po dvoch bezchybných položkách v ľahu boli na čele pretekov nórski bratia – Johannes Thingnes Bö a Tarjei Bö. Pred tretím Rakúšanom Simonom Ederom mali náskok takmer 10 sekúnd. Po prvej ‚stojke‘ ostal na prvom mieste už len osamotený Johannes Thingnes o viac ako 36 sekúnd pred Rusom Garaničevom.

Po záverečnej streľbe sa poradie na prvých miestach nezmenilo. Na posledný bežecký úsek vyrážal Johannes Thingnes s náskokom 50 s pred Garaničevom. Ten rovnako na strelnici ani raz nezaváhal. Rus mal však len minimálny náskok pred Francúzom Fillonom-Mailletom, ktorý v závere pretekov podal lepší bežecký výkon a finišoval na druhom mieste pred Garaničevom.

„Som veľmi šťastný z výsledku. Viem, že mám dobrú streľbu aj beh, ale je veľmi náročné dostať sa na stupne víťazov. Zlepšil som sa na strelnici a tak verím, že môžem byť častejšie medzi najlepšími,“ skonštatoval druhý Fillon-Maillet.

Rus Garaničev sa na pódium prebojoval po troch rokoch. „Je to skvelý pocit, byť naspäť na pódiu. Potešila ma aj bezchybná streľba,“ povedal tretí Garaničev.

Fourcade minul tri terče

Trojnásobný majster sveta Johannes Thingnes Bö rozšíril zbierku triumfov v pretekoch SP na dvadsaťosem, v pretekoch s hromadným štartom sa postavil na najvyšší stupienok po štvrtý raz. Obhajca veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov, fenomenálny Francúz Martin Fourcade minul na strelnici tri terče a obsadil 9. priečku.

„Dnes ma nesklamala streľba a darilo sa mi aj bežecky. To bola cesta k úspechu. Boli to moje najlepšie preteky v kariére. Želal som si pod stromček bezchybnú streľbu a vyzerá to tak, že som cez rok poslúchal,“ uviedol s úsmevom na tlačovej konferencii víťazný J. T. Bö.

„Boli to zakaždým náročné preteky, rozdielne podmienky. Sneh, vietor, slnko, dážď. Musíte mať vždy pripravený dobrý plán na každý víkend. Myslím si, že že v Pokljuke, Hochfilzene a Novom Meste na Morave sme urobili dobrú prácu,“ dodal Bö k tohtoročným šiestim triumfom v SP.

Za víťazom zaostal o takmer minútu a pol. Do najlepšej desiatky sa dostali dvaja domáci pretekári – Ondřej Moravec na ôsmom a Michal Krčmár na desiatom mieste.

Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Program 3. kola SP zavŕšia v nedeľu preteky s hromadným štartom žien o 14.30 h SEČ, na štart sa postavia aj Slovenky Paulína Fialková a Anastasia Kuzminová.