Norbert Gyömbér odchádza z AS Rím, prestupuje do ambiciózneho druholigového klubu

RÍM 15. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbér prestúpil z AS Rím do druholigového talianskeho klubu AC Perugia.

Informoval o tom web jeho zastupiteľskej agentúry CSM-Agency. Dvadsaťšesťročný rodák z Revúcej zažil v minulej sezóne vydarené hosťovanie v druholigovom FC Bari 1908. Napriek tomu podľa medializovaných informácii nefiguroval v plánoch trénera talianskeho klubu AS Rím Eusebia Di Francesco na sezónu 2018/2019.

„Noro so svojim novým klubom podpísal trojročnú zmluvu,“ informoval Juraj Vengloš, riaditeľ CSM-Agency a dodal: „Preferoval zostať v Taliansku. Dohodli sme sa s Perugiou, ktorá je veľmi ambiciózny klub. Trikrát neuspela v baráži o postup do najvyššej súťaže. V klube veria, že po skončení tejto sezóny budú oslavovať návrat do Serie A. Noro bude mať šancu pravidelne hrať. Je veľmi dôležité, že ho chcel tréner Alessandro Nesta.“