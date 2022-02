Nóri predbehli Nemcov a s deviatimi zlatými medailami sú na čele, Slovákov zatiaľ podržala len Vlhová

Po deviatich súťažných dňoch na zimných olympijských hrách v Pekingu sa na čelo medailového poradia krajín vrátili Nóri. Vďaka skvelej biatlonistke Marte Olsbuovej Röiselandovej získali deviatu zlatú medailu a o jeden najcennejší kov sa dostali pred Nemcov. Nóri aktuálne majú bilanciu 9-5-7, Nemci 8-5-1 a tretí Američania 6-5-1.

Slováci uzatvárajú prvú dvadsiatku najúspešnejších krajín, ktoré majú na konte minimálne jedno zlato. Aspoň jednu medailu po ukončení 65 z celkového počtu 109 finálových disciplín získalo 25 krajín.

Biatlonové stíhacie preteky žien na 10 km

Už spomenutá Röiselandová získala zlato v stíhacích pretekoch na 10 km systémom štart-cieľ, keď v Čang-Ťia-Kchou triumfovala s obrovským náskokom 1:36,5 min pred Švédkou Elvirou Öbergovou a 1:48,7 min pred Nórkou Tiril Eckhoffovou.

A keďže Röiselandová bola už predtým aj súčasťou víťaznej nórskej zmiešanej štafety, s troma zlatými vo vrecku ašpiruje na honor najúspešnejšej športovkyne ZOH 2022. Spolu s bronzom z vytrvalostných pretekov má 31-ročná Nórka v Číne na konte už štyri cenné kovy.

Slovensko malo v stíhacích pretekoch žien dvojnásobné zastúpenie v podobe sestier Fialkových. Paulína Fialková desiatym miestom dosiahla druhý najlepší výsledok Slovenska na ZOH 2022, Ivona Fialková po slabej streľbe so siedmimi chybami skončila na 36. mieste. Napriek tomu si polepšila o päť miest v porovnaní s rýchlostnými pretekmi, kde bola až štyridsiata prvá.

„Streľba v stoji bývala u mňa hlavný kameň úrazu, ale teraz mi vyšla výborne. Mala som už objednanú letenku domov, budem to musieť ‚prebukovať‘, keďže pôjdem aj preteky s hromadným štartom. Z tohto dôvodu na olympiáde ešte chvíľu rada zostanem. Urobím, čo bude v mojich silách,“ uviedla Paulína Fialková pre RTVS.

Stíhacie preteky mužov na 12,5 km

V biatlonových stíhacích pretekoch mužov na 12,5 km si zlatú medailu vybojoval Francúz Quentin Fillon Maillet. Striebro putuje do Nórska zásluhou Tarjeia Böea a bronz si vybojoval reprezentant Ruského olympijského výboru Eduard Latypov. Slovensko v stíhacích pretekoch nemalo zastúpenie.

Obrovský slalom mužov

Obrovský slalom mužov v nedeľu ovplyvnila nepriazeň počasia, v hustom snežení v Jen-čchingu si zlatú medailu odniesol najväčší favorit Švajčiar Marco Odermatt. Líder Svetového pohára v súčte oboch kôl zdolal o 19 stotín sekundy Slovinca Žana Kranjeca, bronzový bol už s veľkým odstupom 1,34 s Francúz Mathieu Faivre.

V náročných podmienkach slovenským súrodencom Adamovi a Andreasovi Žampovcov nevyšlo prvé kolo podľa predstáv, ale v druhom kole to vytiahli na konečné pätnáste, resp. šestnáste miesto. Pre oboch je to maximum v obrovskom slalome týkajúce sa ich olympijských vystúpení.

„Super výsledok, keďže Andreas skončil šestnásty. Dvaja bratia v takto vysokej pozícii, to je niečo perfektné. Je to naše sezónne maximum, a navyše na olympijských hrách. Pozdravujeme do Vysokých Tatier,“ cituje Adama Žampu web Slovenského olympijského a športového výboru.

Hokej

Slovenskí hokejisti sa v Pekingu na tretí pokus dočkali prvého víťazstva. Na záver svojho vystúpenia v C-skupine zdolali Lotyšov 5:2 (1:1, 2:0, 2:1), skončili tretí a svojho súpera odsunuli na štvrtú priečku. Víťazom C-skupiny sa stali Fíni po triumfe nad Švédmi 4:3 po predĺžení, keď otočili z 0:3.

„Lotyši zo začiatku s nami jazdili, ale s pribúdajúcim časom sme ich prevýšili. Dobré je, že sme im nedovolili veľa striel. Dosiahli sme dôležité víťazstvo, pretože sa končí skupina a bude sa hrať vyraďovacia časť,“ zhodnotil štvorgólový útočník Juraj Slafkovský pre RTVS.

Aj v kombinácii s inými výsledkami Slováci skončili po základných skupinách celkovo na ôsmej priečke, čo znamená, že v zápase o postup do štvrťfinále nastúpia proti deviatym Nemcom. V prípade víťazstva Slováci narazia na Američanov, ktorí dosiaľ ako jediní v Pekingu nestratili ani bod.

Monoboby žien

V nedeľu sa rozbehla aj súťaž monobobov žien, ktorá je v programe ZOH vôbec po prvý raz. Slovenskej reprezentantke Viktórii Čerňanskej patrí po dvoch jazdách 15. miesto. Devätnásťročná bratislavská rodáčka v súčte zaostáva o 3,06 sekundy za líderkou hodnotenia – americkou reprezentantkou Kaillie Humphriesovou.

V prvej jazde dosiahla Čerňanská dvanásty najlepší čas, keď spolu s Kanaďankou Cynthiou Appiahovou za Humphriesovou zaostali o 1,31 sekundy. Mladej Slovenke druhá jazda vyšla menej ako tá prvá, dosiahla v nej o 66 stotín sekundy horší čas a klesla o tri pozície.

Rýchlokorčulovanie

Maďarský reprezentant Shaoang Liu triumfoval v pretekoch na 500 metrov v šorttreku a stal sa najúspešnejším maďarským športovcom na ZOH v histórii. Na konte aktuálne má už štyri olympijské medaily, dve zlaté a dve bronzové. V A-finále na 500 m triumfoval 23-ročný syn čínskeho otca a maďarskej matky pred reprezentantom Ruského olympijského výboru Konstantinom Ivlievom a Kanaďanom Stevenom Duboisom.

V ženskej štafete na 3000 m triumfovali Holanďanky v olympijskom rekorde 4:03,409 min. Striebro si vybojovali Kórejčanky a bronz Číňanky.

V klasickom rýchlokorčuľovaní bola na programe ženská päťstovka a tá sa stala korisťou Američanky Erin Jacksonovej. Striebro si odniesla Japonka Miho Takagiová, bronz získala reprezentantka Ruského olympijského výboru Angelina Golikovová.

Beh na lyžiach – štafety mužov

Po sobotnom triumfe ruských žien v štafete si v nedeľu vybehali zlato aj ruskí muži. Zostava Alexej Červotkin, Alexander Boľšunov, Denis Spicov a Sergej Usťugov zvíťazila na 4x 10 km suverénne s náskokom 1:07,2 min pred Nórmi Emilom Iversenom, Palom Golbergom, Hansom Christerom Holundom a Johannespm Hösflotom Klaebom.

Bronz získali Francúzi v zložení Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clement Parisse a Maurice Manificat. Slovensko štafetu nezložilo, lebo nemá v Pekingu štyroch bežcov na lyžiach.