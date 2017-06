Nórsky masový vrah Anders Breivik si zmenil meno

KODAŇ 9. júna (WebNoviny.sk) – Anders Breivik, nórsky masový vrah, ktorý v roku 2011 zabil 77 ľudí, si zmenil meno. Ako informujú nórske médiá, po novom sa volá Fjotolf Hansen. Zmenu vykonali oficiálnou cestou v Národnom registri, ktorý eviduje informácie o nórskych občanoch, informovala v piatok agentúra AP.

Breivik, najhorší masový vrah v histórii Nórska, ktorý si odpykáva 21-ročný trest odňatia slobody, minulý rok zažaloval nórsky štát, ktorý podľa neho nedodržiava jeho ľudské práva. Nórsky Najvyšší súd (Hoeyesterett) však vo štvrtok rozhodol, že k žiadnemu porušovaniu jeho ľudských práv nedochádza.

Podľa Breivikovho výkladu Nórsko porušuje jeho ľudské práva okrem iného tým, že ho väzní na samotke. To ho údajne veľmi poškodzuje a dokonca ho to podľa jeho vlastných slov ešte viac utvrdzuje v jeho inklinácii k neonacistickému svetonázoru. Porušením Breivikových ľudských práv bolo podľa neho aj to, že mu v minulosti spútavali ruky a musel sa nahý podrobovať prehliadkam.