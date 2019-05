Nostalgia si pripomenie 500. výročie smrti Leonarda da Vinciho

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Pestrú ponuku takmer tridsiatich filmov pripravila v júni pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý júnový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelné cykly Európske oko a Best of Fest, novinka česko-slovenskej koprodukcie či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Júnová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie snímky LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNE približujúcej unikátnu výstavu „Leonardo 1452-1519“, ktorá sa v roku 2015 konala v Miláne a bolo na nej možné vidieť najznámejšie diela renesančného majstra, od úmrtia ktorého uplynulo 500 rokov – jeho obrazy, ale i rukopisy, anatomické kresby, utopické projekty, prírodopisné nákresy a mýtické výjavy. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na film VATIKÁNSKE MÚZEÁ, ktorý divákom ponúkne nevšednú výpravu za poznaním najúžasnejšej umeleckej zbierky všetkých dôb budovanej viac než dvetisíc rokov – zavedie ich do útrob Vatikánskych múzeí a Sixtínskej kaplnky a predstaví im majstrovské diela viery od Caravaggia, Michelangela, Giotta, Raffaella, Chagalla, Dalího i Leonarda da Vinciho.

Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia v júni uvedie pôsobivý magicko-neorealistický film Alice Rohrwacher o dobrosrdečnom mladíkovi ŠŤASTNÝ LAZZARO, ktorý si odviezol Cenu za najlepší scenár z MFF Cannes 2018. Ďalšími snímkami cyklu sú psychothriller držiteľa Oscara Asghara Farhadiho VŠETCI TO VEDIA, v ktorom excelujú Penélope Cruz a Javier Bardem, či autobiograficky ladená dráma kultového španielskeho režiséra Pedra Almodóvara BOLESŤ A SLÁVA s Antoniom Banderasom, ktorý získal Cenu pre najlepšieho herca na MFF Cannes 2019. V júnovom programe Nostalgie nebude chýbať ani americká komédia GREEN BOOK, ktorá získala Oscara za najlepší film roka, či skutočný príbeh azda najznámejšieho masového vraha americkej histórie TED BUNDY: DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU, ktorý vzbudil veľký ohlas pri svojej premiére na MFF Sundance 2019.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V júni sa môžu tešiť na romantickú hudobnú komédiu Dannyho Boylea YESTERDAY o neúspešnom muzikantovi, ktorý sa raz ráno zobudí a zistí, že nikto na svete si nepamätá na legendárnu skupinu Beatles, fantastický životný príbeh hudobnej legendy Eltona Johna ROCKETMAN v réžii Dextera Fletchera, islandský survival thriller ARCTIC, v ktorom Mads Mikkelsen bojuje o prežitie s divokou mrazivou prírodou, či skvelú taliansku komédiu Paola Genoveseho ÚPLNÍ CUDZINCI o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý doterajší život. V júnovom programe Nostalgie nebude chýbať ani miniprehliadka súčasných francúzskych komédií, v rámci ktorej sa diváci môžu tešiť na snímky DO PLAVIEK!, ČO SME KOMU ZASE UROBILI? a LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD, či česko-slovenská novinka UZLY A POMARANČE, ktorá ponúka dojemný romantický príbeh o dospievaní 14-ročného Darka v odlúčenosti a kráse Lužických hôr.

Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., potešia určite celú rodinu pokračovania úspešných animovaných filmov TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 a AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3, vtáčie dobrodružstvo BLESKOVÝ MANU, zábavná dobrodružná komédia HĽADÁ SA YETI, veselá animovaná rozprávka VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY či rodinný dobrodružný film MÔJ DEDO SPADOL Z MARSU. Milovníkom zvierat je určené pokračovanie úspešnej rodinnej snímky PSIA DUŠA 2 o vernom psom kamarátovi, ktorý nakoniec nájde svojho strateného pána.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie animovanú komédiu OGGY A ŠVÁBY a pre seniorov komédiu Wesa Andersona AŽ VYJDE MESIAC…

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

31.05. PI 18:00 BLESKOVÝ MANU Christian Haas, Andrea Block, Nem., 2019

31.05. PI 19:45 VŠETCI TO VEDIA Asghar Farhadi, Špan./Fr./Tal., 2018

01.06. SO 18:00 AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 Dean DeBlois, USA, 2019

01.06. SO 20:00 ROCKETMAN Dexter Fletcher, Brit./USA, 2019

05.06. ST 19:30 ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO Joe Penna, Island, 2018

06.06. ŠT 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016

07.06. PI 18:00 HĽADÁ SA YETI Chris Butler, USA, 2019

07.06. PI 19:45 TED BUNDY: DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU Joe Berlinger, USA, 2019

08.06. SO 18:00 MÔJ DEDO SPADOL Z MARSU Dražen Žarkovič, Marina Andree Škop, Chorv./Nór./SR, 2019

08.06. SO 19:30 PSIA DUŠA 2 Gail Mancuso, USA, 2019

10.06. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: AŽ VYJDE MESIAC Wes Anderson, USA, 2012

12.06. ST 19:30 ŠŤASTNÝ LAZZARO Alice Rohrwacher, Tal., 2018

13.06. ŠT 19:30 GREEN BOOK Peter Farrelly, USA, 2018

14.06. PI 18:00 VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY Patrick Imbert, Benjamin Renner, Fr., 2017

14.06. PI 19:45 ROCKETMAN Dexter Fletcher, Brit./USA, 2019

15.06. SO 18:00 LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNE (ART ON SCREEN) Luca Lucini, Nico Malaspina, Tal., 2016

15.06. SO 19:45 LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD Hugo Gélin, Fr., 2019

19.06. ST 19:30 BOLESŤ A SLÁVA Pedro Almodóvar, Špan., 2019

20.06. ŠT 19:30 VŠETCI TO VEDIA Asghar Farhadi, Špan./Fr./Tal., 2018

21.06. PI 18:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 3D Chris Renaud, USA, 2019

21.06. PI 19:45 TED BUNDY: DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU Joe Berlinger, USA, 2019

22.06. SO 18:00 UZLY A POMARANČE Ivan Pokorný, ČR/SR/Nem., 2019

22.06. SO 19:45 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019

26.06. ST 19:30 DO PLAVIEK! Gilles Lellouche, Fr., 2018

27.06. ŠT 19:30 YESTERDAY (PREMIÉRA) Danny Boyle, Brit., 2019

28.06. PI 18:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 Chris Renaud, USA, 2019

28.06. PI 19:45 AJ SLNKO JE HVIEZDA Ry Russo-Young, USA, 2019

29.06. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: OGGY A ŠVÁBY Fr., 2013

29.06. SO 18:00 VATIKÁNSKE MÚZEÁ (ART ON SCREEN) Marco Pianigiani, Tal./Brit., 2014

29.06. SO 20:00 YESTERDAY Danny Boyle, Brit., 2019

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

