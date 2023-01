Nová 76-ka bol len Hegerov sen, rozpadnutá koalícia ho sama povalila z premiérskej „stoličky“, tvrdí Pellegrini (video)

Dočasne poverený premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) konečne pochopil, že zostaviť novú vládnu väčšinu bol len jeho sen a poskladať 76-ku poslancov sa mu nepodarí na základe torza rozpadnutej koalície, ktorá ho sama povalila z premiérskej „stoličky“. Uviedol to predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini na stredajšej tlačovej besede.

Nedávalo to logiku

„Od začiatku to nedávalo logiku. Viete si predstaviť, že by sa Boris Kollár (Sme rodina), Richard Sulík (SaS), Veronika Remišová (Za ľudí) a Igor Matovič ( OĽaNO), ktorí sa rozhádali a padla im vláda, opäť posadili za stôl a znovu vytvorili nejakú stabilnú vládu, ktorá by nás mohla doviesť do riadnych volieb do Národnej rady SR?,“ spýtal sa Pellegrini.

Predčasné parlamentné voľby

Dodal, že jediným riešením od začiatku boli predčasné parlamentné voľby. „V každej demokratickej krajine, keď to vláda nezvláda a vysloví sa jej nedôvera, sa politici dohodnú, že podstatne lepšie bude ukončiť toto trápenie, agóniu a marazmus a vypísať predčasné parlamentné voľby, aby ľudia nanovo rozdali karty,“ doplnil predseda Hlasu-SD.

