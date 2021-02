Nová aplikácia na e-karanténu by mala byť hotová do konca apríla, určená bude hlavne pre pozitívnych

Ak padne rýchlo jasné rozhodnutie, nová aplikácia na e-karanténu by mohla byť spojazdnená do konca apríla. Ako povedal minister hospodárstva Richard Sulík, stredajšie rokovanie vlády pritom k tejto téme konečné stanovisko nezaujalo. „Premiér opustil rokovanie,“ objasnil. Ostatní členovia vlády projekt podporili, podľa Sulíka však musí ísť konečné rozhodnutie z najvyššieho miesta.

Minister pritom ako zásadný problém označil fakt, že v súčastnosti prijímame opatrenia pre všetkých. „Myslím, že ďaleko chytrejšie by bolo koncentrovať sa na tých, ktorí su pozitívni,“ priblížil. Aplikácia by mala byť primárne určená pre tých, ktorí prechádzajú hranice a na pozitívne testovaných doma. Úplné zatvorenie hraníc by podľa Sulíka napáchalo obrovské ekonomické škody.